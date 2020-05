Dibujantes argentinos famosos ilustran una campaña contra el coronavirus

País. A partir de una iniciativa de la Secretaría de Medios Públicos de la Nación, diarios de todo el país se hicieron eco de la campaña de concientización sobre las medidas preventivas contra el Coronavirus, lanzada por Presidencia de la Nación y realizada por los principales ilustradores de nuestro país, quienes de manera solidaria pusieron a sus personajes más entrañables al servicio del cuidado de la salud de los argentinos.

La idea fue llevada a cabo por una acción conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, con la participación de: Quino, Meiji, Lunik, Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, Isol, REP, Daniel Santoro y Olivetti, cuyas ilustraciones pueden verse este domingo en todos los diarios del país y en las redes sociales. Además serán distribuídas en formato cuadernillo para que cada hogar argentino pueda acceder a estas recomendaciones.

#CuidadosIlustrados es el hashtag que convoca esta campaña, y busca concientizar a la población sobre los principales cuidados recomendados por las autoridades sanitarias:

1. Lavate las manos con jabón frecuentemente

2. Estornudá y tosé en el pliegue del codo

3. No te toques la cara

4. Limpiá los objetos de uso cotidiano

5. Ventilá todos los ambientes cada día

6. No compartas el mate, la vajilla ni los cubiertos

7. Si tenés que salir, usá barbijo casero y mantené la distancia entre personas

8. Si tenés fiebre con tos, con dolor de garganta o dificultad para respirar, consultá telefónicamente al sistema de salud

9. Informate con fuentes confiables. No difundas noticias falsas

10. Sé solidario, ayudá a quienes lo necesiten con sus compras diarias o trámites digitales.