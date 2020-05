Esta es la agenda de la semana para ver online

Córdoba.- En el marco del ciclo, Un lindo momento para compartir en casa que organiza la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba para acompañar el aislamiento social, todos los días a las 17 y a las 21 se presenta una diversa agenda de eventos artísticos y culturales. Ingresando a la cuenta oficial facebook.com/cba.cultura

A continuación la grilla de actividades:

Lunes 4

A las 17 hs. Narración de Sole Rebelles | La narradora cordobesa nos invita con una breve narración que forma parte de “Secretos en un dedal” de la escritora argentina María Laura Devetach. Multipremiada y de gran trayectoria, Devetach recibió, entre otros, el Premio Konex 2004 en la disciplina Literatura Infantil, el Premio Iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil, el premio Casa de las Américas y del Fondo Nacional de las Artes por La torre de cubos y Para que sepan de mí. Sole Rebelles es narradora de cuentos y animadora de lecturas. De extensa trayectoria, se desempeña como docente de artes, investigadora y artista. Además es miembro de distintas instituciones educativas y de espacios de encuentro con la palabra. Más info: https://bit.ly/3f6OL4O

A las 21 hs. La Bicho: Viaje Feroz con Abel Pintos | La humorista cordobesa nos convida otro capítulo de sus “viajes feroces” esta vez acompañada por Abel Pintos. Un automóvil encuentra a la “esposa del Pejo” con distintas figuras del espectáculo en una charla con mucho humor. En esta oportunidad el invitado especial es Abel Pintos, una de las máximas figuras de la canción de habla hispana. Quedáte en casa y viaja con ellos.

Martes 5

A las 17 hs. Narración de Alicia Perrig | La escritora oriunda de Villa María nos convida algunos conceptos y palabras de Rayuela, la obra inmortal de Julio Cortazar. Alicia Perrig es contadora profesional de historias, correctora de estilo de textos literarios y científicos, escritora. Entre otras acciones que desarrolla coordina talleres on line de lectura y escritura creativa y coordina talleres para adolescentes de reflexión por el arte a partir de libro álbum. Además es profesora de inglés.

A las 21 hs. Concierto: Orquesta Sinfónica de Córdoba | El director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, Guillermo Becerra, presenta dos momentos musicales registrados en vivo el 16 de agosto de 2019 en el Teatro del Libertador San Martín. Por un lado se podrá escuchar Variaciones sobre un tema original para orquesta Op. 36 «Enigma», de Edward Elgar. En segunda instancia el programa propone disfrutar de Reminiscencias, obra del mismo Becerra. Fundada en junio de 1932, la Orquesta Sinfónica de Córdoba ha brindado al público las joyas del patrimonio sinfónico, sinfónico-coral y las más aplaudidas obras de la literatura para ópera y ballet. En 2014 la orquesta realizó el lanzamiento del DVD Latino, primera producción audiovisual de la agrupación en toda su historia. Entre sus directores estables más recordados se encuentra Carlos Giraudo, entre tantos otros maestros.

A las 17 hs. Radio Teatro Real: La Valija | La Comedia Cordobesa interpreta en formato radio teatro La Valija, de Julio Mauricio. La obra retrata la crisis de una pareja de los sesenta en una sociedad que estaba cambiando y en la que se cuestionaba todo. Sus dos protagonistas, se aman profundamente pero están incapacitados para decirlo y demostrarlo. Es cuando un factor externo interviene y genera la crisis que lo lleva al borde del abismo. Esta obra teatral estrenada en 1969, con Héctor Alterio y Elsa Berenguer en los roles protagónicos, tuvo dos años después, su versión cinematográfica con Luis Sandrini. Con La Valija, su autor Julio Mauricio (1919-1991) dramaturgo y guionista cinematográfico logra singular éxito y el reconocimiento de la crítica especializada.

A las 21 hs. Humor con Adrián Gómez | El Humorista cordobés nos invita a disfrutar de un poco de stund up con su particular ironía y manera de ver el mundo. También hará un repaso por su ya conocido Diccionario Cordobés. Un momento de humor para disfrutar en casa. Adrián Gómez es uno de los nuevos referentes del humor cordobés. Es sus espectáculos compila stand up, caracterizaciones, chistes, relatos y música, proponiendo un show integral y ocurrente. Su gran personaje, Ricardo Mario Alberto, se ha convertido en un verdadero ícono de la picardía y la identidad de amplios sectores barriales en Córdoba. Un humorista consagrado por los medios locales y nacionales, nos convida con su gracia y buena onda, para pasar un grato momento en casa.

Jueves 7

A las 17 hs. Podcasts del Festival Internacional de Jazz | El periodista Mariano Barsotti presenta los Podcast del Festival Internacional de Jazz de Córdoba. Un trabajo radiofónico que une la programación artística del festival a la historia reciente con gran calidad sonora. Diez ediciones del CBA Jazz documentadas a través de diez podcasts. Un recorrido por la música y los protagonistas del Festival de Jazz de la Provincia de Córdoba.

A las 21 hs. Mini recital de Silvia Lallana con Mariam Pellegrino | Silvia Lallana, de formación lírica y amplia trayectoria en el folklore y el tango; en un encuentro musical a dúo con Mariam Pellegrino (ex Lucila Cueva), de orígenes rockeros y amplia trayectoria nacional e internacional. Dos mujeres, dos estilos que se unen para ofrecer un diálogo creativo contrastando el color de sus voces y el de sus instrumentos. Las múltiples sonoridades que ofrecen las distintas guitarras, la caja, la voz y el uso de recursos tecnológicos de última generación, las conducen a un juego en donde se juntan y se despegan conjugando el potencial de sus particulares esencias. Folklore, tango, vals, rock Nacional, candombe, son algunos de los géneros que abordan explorando las diferentes texturas.

Viernes 8

A las 17 hs. Antonio Pita presenta: Prisma Cine | El realizador audiovisual cordobés nos invita a descubrir el detrás de escena de las distintas producciones cinematográficas y audiovisuales de Córdoba. Con gran calidad de imágenes, el productor de La Purga, entre otras realizaciones, se adentra en su experiencia asociativa para realizar coproducciones audiovisuales. Antonio Pita nació en México en 1967 y desde 1988 se encuentra radicado en Argentina e ingresa al Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes de la UNC. En 1990 comienza su carrera como montajista y diseñador. Desde 2001 y hasta la fecha se desempeña además como productor ejecutivo y gerente general de Prisma.

A las 21 hs. Mini recital de Contramano Tango 4 | Cuarteto de tango conformado por la unión de dos propuestas artísticas nacidas en la ciudad de La Falda, Contramano Trío y Lisette, ambas con destacada trayectoria e innumerables giras nacionales e internacionales en los más prestigiosos escenarios de Argentina, Uruguay y Chile. Con la totalidad de arreglos propios, el espectáculo consta de un repertorio de tango, milonga y vals, en formato instrumental y cantado, incluyendo clásicos de los géneros mencionados como así también temas originales. El cuarteto está conformado por Mauricio Martínez en guitarra y arreglos, Rodrigo Della Vedova en piano y Jeremías Cassi en bajo. El grupo se completa con Lisette, joven artista que desde el 2011, con 11 años de edad, se dedica profesionalmente al tango.Luego de ser reconocida como multiinstrumentista, se encuentra hoy consolidada como bandoneonista y cantante.

Sábado 9

A las 17 hs. Mundo Abuelo (Teatro) | La obra, producción de Convención Teatro, combina teatro de objetos, narración, máscara. La obra surge como un gesto de memoria, amor, homenaje, indagando sobre dos universos que en muchos casos se entrelazan: el de los abuelos y el de los talleres de oficios. Mundos que suelen cruzarse cuando personas que tienen como oficio la de ser carpintero, tornero, electricista, bicicletero, mecánico (entre otros) construyen en su propio hogar un espacio para trabajar. Así, Mundo Abuelo abre la singularidad de esas atmósferas pequeñas, cerradas, pero llenas de historias, de vidas. La obra, seleccionada para los Premios a la a la Producción Teatro 2017 de la Agencia Córdoba Cultura, cuenta con la dirección y dramaturgia de Daniela Martín y la actuación y dramaturgia de Rodrigo Gagliardino. Participan también Gabriel Mosconi en idea, diseño y realización de objeto, César de Medeiros y Leandro Doliri en diseño sonoro, Yanina Pastor en diseño y realización de vestuario, Laura Demarco en diseño y realización de máscara, María Palacios en fotografías y Gastón Malgieri en diseño gráfico.

A las 21 hs. Orquesta Provincial de Música Ciudadana (2ª Parte) | El elenco oficial de la Provincia de Córdoba entrega la segunda parte de una serie de videos registrados en vivo en el Teatro del Libertador, en el Festival de Tango de La Falda y otros auditorios. Bajo la dirección artística de Damián Torres, bandoneonista, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana (OPMC) recorre habitualmente los escenarios de la provincia presentando un repertorio variado, que incluye la obra, tanto de clásicos del género como la de los nuevos compositores. Creada en 1984 hizo su debut en 1992. La OPMC actualmente se encuentra integrada por Pablo Jaurena, primer bandoneón solista; Alejandro Colombatti, segundo bandoneón; Aldo Cerino, piano; Sergio Audisio, flauta; Román Carballo, guitarra; Valeria Martin, primer violín solista; Cintia Scavuzzo, primer violín (suplente de solista); Hernán Soria, primer violín, Gabriel Sciepaquercia, segundo violín; Luciana Marzolla, viola; Eugenia Menta, violoncello, Christian Esquivel, contrabajo; Gustavo Visentín, cantante; Mery Murúa, cantante; Rosalía Álvarez y Walter Vergara, bailarines.

Domingo 10

A las 17 hs. PACHI. La Leyenda, la Historia | Fernando Morales presenta el film documental que reconstruye la vida y la obra del Indio Pachi, compositor del cerro colorado. Don Pachi era un guitarrista único y con una forma muy particular de ejecutar la guitarra. Era zurdo pero sin invertir las cuerdas. De oficio picapedrero, mantenía su chacra y todo lo que le dictaba el paisaje lo llevaba a sus composiciones. A lo largo de 6 años, Fernando Morales trabajó en la recopilación e investigación de Patricio Barrera, el Indio Pachi, un gran músico criollo de Cerro Colorado, Córdoba al norte. Dentro de sus amistades reconocidas se encuentran Atahualpa Yupanqui, su vecino, Jorge Cafrune, Anibal Sampayo y su compadre y compañero “El Chango” Rodríguez. El documental fue rodado en su mayor parte en Cerro Colorado; también en la ciudad de Mina Clavero y Córdoba Capital, durante el año 2015.

A las 21 hs. Funesto. Teatro en Concierto | Brodda Teatro Producciones presenta el espectáculo que fusiona teatro y música y pone en escena la vida de la estrella del pop ficticia Acid Pop. Excesos, vicios, rumores, escándalos. ¿Acaso eso es el éxito? Atrapado en un mercado de egos, Acid Pop pagará muy caro el precio de su fama. Cuando toda esa brillantina del estrellato lo encandila, la tragedia irrumpe en el escenario descubriendo el rostro de la miseria humana. La obra fue ganadora del Premio a la Creación y Producción Teatral 2018, otorgado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba y desembarca, una vez más, en el Centro Cultural Córdoba para cerrar su temporada 2019. En escena: Adrián Morán, Asami Asha, Mariana Santillán, Francisco Santillán, Manuel Giménez y Leandro Suarez. Dirección musical: Francisco Santillán. Dirección general: Celeste Colella. Letra y música de Adrián Morán. Dramaturgia: Asami Asha.