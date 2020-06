El fantasma de María Elena en el nuevo episodio de «Casados con hijos»

Buenos Aires. En enero de 2021 llegará la versión teatral de Casados con hijos al teatro Gran Rex de Buenos Aires. El espectáculo se iba a lanzar este año, pero por la cuarentena obligatoria debieron suspender las funciones. Y para que la espera no sea tan larga para los fanáticos, en las redes sociales publicaron algunos episodios de la familia Argento, integrada por Guillermo Francella, Flor Peña y los hermanos Darío y Luisana Lopilato.

Ahora, salió en Instagram un nuevo video en el que aparece Marcelo De Bellis, otro de los actores del elenco de la exitosa comedia televisiva. En el divertido capítulo, Dardo está en París charlando por teléfono con Pepe que está en la Argentina pasando la cuarentena con sus dos hijos, Coqui y Paola. Mientras que su esposa Moni sigue en Santa Fe, junto a su madre.

“¿Cuánto hace que no hablamos? de la época de tus primeras gateadas”, dice Pepe. “Bueno, eso quedó en el pasado, te extraño tanto. Estoy en la Ciudad de la Luz”, comenta Dardo. “Yo estoy en el infierno, en mi casa, con las dos sanguijuelas que andan dando vuelta. Y la que los trajo al mundo está en la sucursal Santa Fe de Mundo Marino, o sea con su madre”, agrega su ex vecino, con tono irónico.

Durante la charla, Dardo le cuenta que en estos días aprovecha para tomar sol acompañado por sus nuevos vecinos, cuida su huerta orgánica y trabaja desde su casa. Pero no aclara si está en pareja o no, ni tampoco nombra a María Elena, el personaje que era su pareja en la ficción, pero que no estará en la versión teatral, ya que Érica Rivas, la actriz que la interpretaba, no arregló su participación con los productores.

“Hay problemas en el paraíso, a mitad de enero viajo a la Argentina, voy a Buenos Aires y lo hablamos en persona”, dice Dardo en relación a vida íntima. Pero en el momento que le va a contar a su amigo la historia, se corta la comunicación. “Algún quilombo hubo, porque el gatero cruzó el océano, pero no perdió las garras. ¡Está necesitando una dosis de Pepo Argento!”, dice Francella.

De esta manera, dejaron en suspenso la historia de Dardo y habrá que esperar a enero del año que viene para saber cómo los guionistas lograron encontrarle una vuelta a la historia de este personaje, sin la presencia de María Elena. En Instagram, Rivas habló de su desvinculación del proyecto: “Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con Hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”.

En una entrevista con Intrusos, Marcelo habló de la sorpresiva salida de su compañera: “A mí jamás me importó saber cuánto cobra un colega, cada uno cobra lo que quiere. Antes de la pandemia, estábamos a 10 días de empezar a ensayar, y los 5 habíamos firmado contrato, estábamos todos con el acuerdo, con todo listo para empezar a ensayar. Me consta que se reunió con Florencia y con Guillermo, habló con Luisana y le dijo que estaba todo bien. Todos estamos apenados porque era un equipo intocable que salíamos a ganar”.

De Bellis señaló que el sueldo fue un conflicto en la situación: “Son muchos factores, y uno tiene que ver con lo económico, otro con la ideología de Érica, que es muy respetable, pero el fan quiere ver Casados con hijos. Uno es un actor, pero si uno no está cómodo con el producto o no tiene ganas de hacerlo... simplemente es eso. No tenemos que defender a nadie porque sabemos que se hizo todo para que ella esté. Incluso yo estoy muy triste porque quien más la va a sentir soy yo, Dardo. No va a haber otra María Elena porque Érica es irreemplazable, artística y humanamente. Yo la quiero y admiro muchísimo, pero evidentemente no estaba cómoda. La producción hizo todo, incluso para esperarla; hasta se retrasó la escritura de la comedia porque ella no firmaba”.