Alarma en Telefe por la salud de Jésica Cirio

Tras confirmarse que Martín Insaurralde tiene coronavirus, las autoridades del canal decidieron que la modelo no podrá conducir “La peña del Morfi”. Evalúan la situación del resto del equipo.

Luego de confirmarse que Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y esposo de la conductora y modelo Jésica Cirio diera positivo en el test de Covid-19, las alarmas se encendieron en Telefe.

Autoridades del canal decidieron, en las últimas horas, que la modelo no podrá conducir “La peña del Morfi”, al tiempo que evalúan si el resto del equipo también debe realizar la cuarentena.

Insaurralde comunicó su diagnóstico en la tarde de este viernes a través de su cuenta de Twitter.

Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan.

2:43 PM - Jun 12, 2020

Según trascendió, la conductora no presenta síntomas pero se encuentra aislada a la espera del resultado del hisopado.