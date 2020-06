Aprueban por consenso un protocolo para músicos desde el Ministerio de Cultura

Tiene como finalidad poder reanundar las actividades culturales sin público y fue acordado entre la cartera que conduce Tristán Bauer, organizaciones del sector de la música y la cultura y organismos públicos.

Una veintena de organizaciones y media docena de organismos convocados por el Ministerio de Cultura de la Nación aprobaron “en absoluto consenso el protocolo general para las actividades sin público del sector de la música”.



Un comunicado emitido en la noche del viernes por Cultura destacó que el protocolo busca “comenzar a reanudar las actividades culturales y artísticas afectadas por las restricciones establecidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia de la Covid-19”.



El impulso de la cartera comandada por Tristán Bauen se generó a través de la Secretaria de Desarrollo Cultural, la Dirección Nacional de Industrias Culturales y la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos, junto a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en reunión con los referentes de las organizaciones representativas del sector de la música.



“Fueron dos encuentros en los que se trabajó colectivamente, atendiendo a las necesidades y demandas de todas las partes, en los que se planteó el compromiso de fortalecer las acciones de prevención y seguridad y la necesidad de contribuir a definir las pautas y las condiciones para lograr una apertura ordenada y responsable”, informó Cultura.



El protocolo general es para que se realicen actividades sin público en las zonas geográficas en estado de Fase 3 y Fase 4 de la cuarentena y con la posibilidad de ser adaptado a las siguientes fases de acuerdo a lo permitido en cada municipio y gobernación y fue aprobado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, organismo competente para establecer este tipo disposiciones.



La normativa distingue medidas vinculadas a cada rubro de la actividad musical sin público, como ser: streaming, grabaciones y ensayos, además de clases y ensambles.





Organizaciones y organismos participantes



Para alcanzar esos acuerdos, ayer se concretó una segunda y definitiva reunión virtual encabezada por Bauer, Ministro de Cultura de la Nación; la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso; el subsecretario de Industrias e innovación de la Provincia de Buenos Aires, Nicolas Wainszelbaum; y la directora de Desarrollo Cultural de CABA, Mora Scillama.



A esos funcionarios se sumaron el gerente General la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Marcelo Domínguez, y el gerente de Prevención de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, José Betoli; y las organizaciones del espectro musical.



Participaron Instituto Nacional de la Música, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, Asociación de Técnicos e Ingenieros en Audio, Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos, Asociación Argentina de Agentes de Prensa del Arte y la Cultura, Asociación Civil de Disck Jockey Argentinos y Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines.



También se sumaron Cámara Argentina de Proveedores de Técnica para Eventos y Espectáculos, Cámara de Clubes de Música en Vivo, Federación Argentina de Músicos, Federación Argentina de Musicxs Independientes, Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina e Industria del Entretenimiento Argentino.



La nómina se completó con Red de Producción, Red de Mujeres en el Sonido, Sindicato Argentino de Músicos, Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos y Unión de Musicxs Independientes.



El espíritu del acuerdo difirió del publicado el jueves en la Ciudad de Buenos Aires elaborado en forma conjunta entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos.



Las entidades consideraron que el texto "impediría realizar conciertos para streaming en centros culturales y clubes que ya están habilitados por las normativas porteñas" y pidió "incluir los ensayos para quienes van a grabar y/o tocar, contemplar las clases particulares de música con el distanciamiento social correspondiente y revisar el horario donde se pueda desarrollar la actividad".