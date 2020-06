¿Mirtha Legrand deja la televisión?

Juana Viale desde hace ya varias semanas se encuentra reemplazando a su abuela en los programas que conduce. El motivo es que la diva de los almuerzos decidió resguardarse en su casa y respetar a rajatabla las medidas de precaución adoptadas por el Gobierno.

Semana a semana se la ve más suelta y cómoda en este nuevo desafío que la tomó de sorpresa, y como ella misma afirmó, al principio no le fue nada fácil. "Tuve que tomar el toro por las astas", dijo al aire.

Ayer, la Chiqui se comunicó en vivo con su nieta y le dio un mensaje que la sorprendió: “¿Te acordás cuando dije ‘este sillón tiene dueña’? Ahora tiene dos dueñas”. A pesar de esto, Juanita se desentendió entre risas: “Noo. ¡Esto es tuyo! ¡Cuando pueda te lo entrego con todo el amor del mundo!”.

Mirtha remarcó la gran evolución que su nieta ha tenido a lo largo de las emisiones y aseguró verla más firme, segura y encantadora.

La diva habló también del difícil momento que está atravesando luego de la muerte de su hermana Goldy. “Hace tanto que no nos vemos, Juani, desde febrero. Yo hace 90 días que estoy encerrada. Estoy reponiéndome. Lo de tu tía Goldy fue un golpe muy fuerte, me estoy reponiendo de a poco, es difícil salir de esos momentos tan dramáticos. Son momentos terribles que hay que vivirlos para saber el sufrimiento. Me estoy esforzando para salir y estar bien”, relató al aire.