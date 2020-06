La emotiva despida de la Mona Jiménez a Eduardo Gelfo

Tras conocerse la muerte de Eduardo Gelfo, hijo de Miguel Gelfo y Leonor Marzano y abandero del cuarteto cordobés, el mundo de la cultura del centro del país expresó sus condolencias y saludo la vida de heredero de una de las tradiciones musicales más importantes del país.

Mediante una carta (manuscrita) que publicó en sus redes sociales, La Mona Jiménez lo despidió de modo sentido. "Arriba vamos a seguir con el cuarteto", le dijo mediante esa misiva pública, como un modo de decir "hasta luego".

Eduardo Gelfo Q.E.P.D. pic.twitter.com/6JubVq3PhE — La Mona Jiménez (@cmjoficial) June 16, 2020

La carta completa

Querido Eduardo, hace poco más de un mes que hablamos y estabas tan contento que ganaste el juicio y recuperaste la marca Cuarteto Leo que tanto te merecías.

No me avisaste que te ibas loco querido. Cuántas andanzas compartimos. Me quedaba a dormir y comer en tu casa con Leonor y Miguel que tanto se enojaban de nuestras locuras, subir con vos en tus autos, eras un loco de la velocidad.

Te voy a extrañar, hasta pronto Eduardo. Y espérenme vos y todos los cuarteteros que se fueron de gira, que arriba vamos a seguir con el cuarteto.

Ahora descansá en paz.

Mis condolencias a tu querida familia.