Guada Casales ubica a las cordobesas en el mapa del trap argentino

Córdoba. La cantante cordobesa de música urbana Guada Casales se apresta a lanzar su disco debut "Trapstornos" para llamar la atención sobre personas con trastornos mentales que consideró "no son tratados como es debido".

“Cada canción del álbum toma una distinta problemática mental del humano porque en Argentina no tienen muy en cuenta la salud mental de la gente, no se habla mucho, no hay mucha información, no se lo toma como algo verdadero aun habiendo muchos casos de personas diagnosticadas con depresión o ansiedad nivel 1”, fundamentó Casales en una entrevista con Télam.

Avezada en la temática, la vocalista apuntó que “si en un trabajo presentan que tienen ese trastorno o los echan de la empresa o los discriminan. Son todas enfermedades reales como el coronavirus o el dengue y es algo muy complicado. Merece la misma atención que le dan a las otras problemáticas sociales”.

Guada contó que “justo me agarró la cuarentena y no pude terminar el álbum, pero el tema de las problemáticas mentales está más latente que nunca. Hay gente que sufre estas problemáticas y yo personalmente en mi adolescencia tuve depresión y mis padres nunca supieron cómo manejarla, ni yo supe cómo manejarla”.

La cordobesa explotó en las redes con sus canciones "Confundidos", "Escápate". "Ya no está" y "Volando" que la llevaron a actuar en el Cosquín Rock 2020 y ahí conoció al Calegari Lautaro Bartoli que comenzó a producir sus nuevas canciones como "Baja autoestima", "Apago la luz" y "Bipolar", pronto a salir y con el que ya cerró su primer disco.