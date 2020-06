Dos filmes argentinos premiados en el Festival Annecy

Mundo. El cortometraje "El after del mundo", de Florentina González, que logró ayer una pre adquisición en la sección Mifa Pitches para cortos en el prestigioso Festival de Cine de Animación Annecy, contó que la distinción configuró “una sorpresa enorme en un día movido y excitante”.

La realizadora, de 28 años, amplió en charla con Télam que "El after del mundo", también mereció ayer una nota acerca del proyecto en la revista especializada Variety.

González reveló que la idea de “El after del mundo” “surgió de emociones muy sinceras y de mucha frustración por cómo me sentía en el mundo y empecé a imaginar la idea del fin del mundo y pensé que por ahí no estaba tan mal que hubiera un reset universal”.

“En ese contexto –abundó la realizadora- consideré que me gustaría quedarme con las cosas que me interesaban: mis amigues y no hacer nada. Y por eso el corto postula que el ocio y la amistad son formas de existencia en un mundo sin futuro”.

Ahora “El after del mundo” debe buscar una productora francesa para aplicar el financiamiento conseguido en el apartado de Annecy.

El proyecto comenzó a desarrollarse el año pasado. Se presentó por primera vez en el laboratorio de proyectos ApaLab, que se realiza en la provincia de Córdoba.

Pero las buenas noticias para el cine local no quedaron solamente en este proyecto de corto sino que el proyecto de largometraje "Coda", de Juan Pablo Zaramella, logró 25.000 euros y una residencia de dos meses en Vendome, Francia.

"Coda", de 70 minutos, es una coproducción chileno-argentina, y participó de la sección Mifa Pitches & Animation! Focus.

"Nina es una niña-rata que vive con su especie en una aldea subterránea, sometida a una dura tiranía. Un día descubrirá que existe un mundo más amplio y escapará hacia él para entender mejor su propio mundo", señaló la sinopsis.

Este proyecto ha quedado seleccionado para participar en dos secciones una es Mifa pitches en la que fue seleccionado entre cientos de proyectos de todo el mundo y la otra sección es Animation! Focus, el programa que muestra los proyectos que ganaron en el mercado Ventana Sur el último año.