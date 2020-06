Carmen Barbieri relató el duro momento que atraviesa Fede Bal

Buenos Aires. El programa Corte y Confección contó ayer con la participación especial de Carmen Barbieri, quien desde su casa ofició de jurado invitado. De todas formas, su presencia virtual en el reality se destacó principalmente por la emotiva charla que mantuvo con la conductora, Andrea Politti, en la que hizo referencia al tratamiento que está realizando su hijo, Fede Bal, para el cáncer de colon.

“Está luchando con una entereza maravillosa, con ganas de salir adelante. Agradeciendo a los médicos. Lo que pasa es que nos tocó en esta pandemia, que no lo puedo acompañar ni lo puedo abrazar. Ayer él pasó con el auto, yo vivo en un edificio, bajé y a través del vidrio nos saludamos hablando fuerte para escucharnos. Lo vi un poco inquieto, fastidioso y muy cansado de tanto tratamiento, rayos, quimioterapia… Tuvo una semana de descanso y vuelve con la quimio y las pastillas. Dios dirá: a fines de junio se hará otra vez sus estudios. Realmente la estamos pasando mal”, contó Carmen.

La Leona, como la han apodado, ha demostrado su fortaleza cada vez que la vida le puso un obstáculo en su camino. Pero en esta oportunidad no pudo ocultar su emoción y las lágrimas. Ella mismo lo explicó: fueron muchos golpes seguidos. Primero la muerte de su madre, después de su ex esposo, Santiago Bal, y ahora la dura noticia de la enfermedad de su hijo. Pero el joven artista está enfrentando la situación con mucha responsabilidad y ella no tiene dudas de que en algún momento no será más que un triste recuerdo.

En ese sentido, recordó una dramática charla que tuvo con su hijo: “El otro día me dijo una frase que me dolió mucho como mamá. Las mamás me van a entender: ‘Si yo me muero por esto, tengo que agradecerle a Dios los 30 años que viví maravillosos’. Me dolió mucho lo que dijo porque cuando dice la palabra ‘muerte’...”

Entre lágrimas, la capocómica le puso un punto final al tema con un mensaje positivo: “La vida es así: te pone a prueba y creo que es un gran aprendizaje. Todos vamos a cambiar. Después de la muerte de mi mamá cambié muchísimo mi forma de ser, de actuar y de accionar. Lo mismo le pasa a Fede, y es para bien”.