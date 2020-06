Murió Carlos Ruiz Zafón, el español más leído después de Cervantes

España. El escritor español Carlos Ruiz Zafón, autor de novelas de éxito como "La Sombra del Viento" o "El Laberinto de los Espíritus", murió ayer a los 55 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, a causa de un cáncer contra el que luchaba desde hacía unos años.

El fallecimiento de Zafón fue comunicado por la Editorial Planeta, que trabajó con él durante 20 años, el tiempo en el que el novelista se convirtió en uno de los escritores más reconocidos de la literatura contemporánea y en el español más leído en todo el mundo después de Cervantes.

Con su obra "La Sombra del Viento", un inolvidable relato de intriga y suspenso ambientado en Barcelona, que vio su luz en 2001, el novelista barcelonés se erigió como un referente de la literatura en el inicio del siglo XXI.

Ésta fue la primera entrega de la Tetralogía del Cementerio de Los Libros Olvidados, un misterioso almacén de libros viejos supuestamente emplazado en el subsuelo de un edificio del corazón del barrio Raval de la ciudad condal, en el que se resguardaban obras en peligro.

Autores de primer orden saludaron la personalidad de su literatura, como Stephen King, que escribió: "Si alguien pensaba que la auténtica novela gótica había muerto en el XIX, este libro le hará cambiar de idea". No casualmente con más de 15 millones de ejemplares vendidos, ha sido la novela española más difundida después de Don Quijote.

Le siguieron "El Juego del Ángel" (2008), "El Prisionero del Cielo" (2011) y "El Labe­rinto de los Espíritus" (2016); todo un universo literario que se ha incorporado a la literatura universal.

Sin embargo, durante varios años "La Sombra del Viento" no solo fue el libro más vendido en España sino el que le dio popularidad, con una gran acogida de la crítica en Italia, en Francia, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, donde The Times y The Guardian coincidieron en calificarlo como un nuevo "clásico contemporáneo", recuerdan sus editores.

En Estados Unidos, The New York Times comparó a Zafón con Gabriel García Márquez, Umberto Eco y Jorge Luis Borges.

A pesar de los pedidos multimillonarios por adaptar cinematográficamente sus obras, Zafón se resistió siempre a llevar a la gran pantalla sus novelas: "Este cuarteto de novelas trata sobre los libros, quienes los escriben, quienes los venden, quienes los leen y quienes los destruyen, y sería un error intentar transformarlas en otra cosa para hacerlas más populares o intentar exprimirlas, porque no hace falta que todo sea una serie, una película o un videojuego", dijo alguna vez.

La academia, con numerosos estudios, análisis e investigaciones sobre su escritura y sus referentes literarios, también se ha ocupado de las novelas del escritor, algo inusual en un autor con tan pocos libros y de trayectoria relativamente corta.

Los laberintos y los cementerios aluden claramente a la literatura gótica inglesa, el "Frankenstein" de Mary Shelley, pero hay otras referencias literarias, como "El conde de Montecristo" y el Eduardo Mendoza de "El misterio de la cripta embrujada"; o cinematográficas, como la "Rebeca" de Hitchcock, "Ciudadano Kane" de Orson Welles o "Metrópolis" de Fritz Lang.

Zafón nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964, y residía desde 1993 en Los Ángeles, donde compaginaba la escritura con la creación de guiones para contenidos audiovisuales en la industria de Hollywood.