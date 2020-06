«La Mona» Jiménez a puro rock and roll

Córdoba. Carlos "La Mona" Jiménez celebró el Día del Padre en familia y sorprendió a todos con un video que compartió en redes sociales.

En las imágenes de los festejos en su casa, se lo puede ver al "Mandamás" bailando un clásico rock and roll con su ex esposa y madre de sus hijos Juana Del Seri. "Hacía más de 30 años que no bailábamos un rock and roll con Juana", dice el comentario que acompaña el posteo.

En otro video, también se lo puede ver junto a todos sus hijos y nietos saludando a sus seguidores por esta fecha tan especial. (Fuente: Cadena3)