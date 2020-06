Emitirán «Romeo y Julieta» para revivir la despedida de Iñaki Urlezaga

Buenos Aires. El Teatro Colón emitirá hoy a las 20 la función de despedida del bailarín argentino Iñaki Urlezaga, que protagonizó el ballet "Romeo y Julieta" para despedirse de los escenarios junto a la intérprete del Royal Ballet de Londres Lauren Cuthbertson en el rol de Julieta.

"Fue un día de miles de sentimientos encontrados, con ese telón que no se iba a abrir y cerrar nunca más delante de mí, con esa chaqueta que ya no me iba a poner", rememoró en diálogo con Télam el bailarín sobre aquella jornada del 23 de septiembre de 2018, cuando ante un Teatro Colón colmado cerró una carrera sobresaliente que lo llevó a destacarse en las más prestigiosas compañías del país y del mundo.

Las cualidades interpretativas de Urlezaga le hubieran permitido decir adiós con cualquier obra, pero él quería cerrar ese recorrido con un personaje: "Siempre que pensé en despedirme, imaginé que sería interpretando a un personaje porque creo que lo importante para un artista es poder contar una historia. En ese sentido, Romeo tiene infinidad de facetas y de emociones genuinas a las que un artista le puede aportar lo propio para poder enriquecer esa obra".

La emotiva función se podrá ver mañana a las 20 desde las cuentas que el Teatro Colón tiene en las redes sociales y también en la página www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa.