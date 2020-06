Miley Cyrus, Shakira y Coldplay en un festival virtual

EE.UU. Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Coldplay, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y una decena de otros artistas participaron ayer de una transmisión global para urgir a los líderes mundiales el desarrollo y la distribución equitativa "entre todos y en todas partes" de tratamientos y vacunas contra la Covid-19.

Bajo impulso de la organización Global Citizen, las estrellas sumaron sus voces a las de políticos, filántropos, científicos y actores durante un programa de dos horas en el que se anunciaron donaciones, se revelaron iniciativas y se puso la lupa sobre la forma en la que el coronavirus afectó desproporcionadamente a las comunidades que ya eran vulnerables.

Además, entre gobiernos y organizaciones se sumaron 1.500 millones de dólares en efectivo y 5.400 millones en préstamos, para un total de 6.900 millones de dólares destinados a ayudar a combatir la pandemia, informó la agencia de noticias EFE.

El evento formó parte de la campaña "The Global Goal: Unite for our Future" y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la Comunidad Europea el 4 de mayo pasado, que logró inicialmente 9.844 millones de euros (unos 11.044 millones de dólares).