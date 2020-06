Erasure regresa con nuevo single y álbum

Inglaterra. El emblemático dúo británico de pop de gran éxito a fines de los ‘80 y principios de los ´90, Erasure, lanzó ayer el simple "Hey Now (Think I Got a Feeling)", adelanto de su próximo disco "The Neon".

El álbum número 18 de la banda integrada por Andy Bell y Vince Clarke verá la luz el 21 de agosto por medio de Mute Records, discográfica que acompaña a Clarke desde sus inicios en Depeche Mode a comienzos de los 80.

El nuevo disco, informaron por medio de un comunicado, se compondrá de diez temas. Escrito y producido por Clarke y Bell, sigue la estela de "World Be Gone" publicado en 2017 y que mantiene el tono fresco y optimista.

Con más de 30 años de carrera y más de de 25 millones de discos vendidos, canciones que ya son clásicos, como “Oh L’Amour”, "A Little Respect", "Sometimes", "Ship of Fools" o "Chains of Love" siguen sonando en radios y playlists ochentosas que se precien de tales.