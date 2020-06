Elvis Costello publica su nuevo tema «No Flag»

Helsinki. El músico, cantante y compositor británico Elvis Costello publicó "No Flag", una nueva canción grabada a principio de este año en Finlandia.

Costello eligió para completar este tema los Estudios Suomenlinnan de Helsinki, situados en las afueras de la capital escandinava, a unos 20 minutos de viaje en ferry, según explica en un comunicado difundido por EFE.

"Quería ir a algún sitio donde nadie me conociera. Así que este es 'El Sonido Helsinki'", agrega el artista, quien anunció en julio de 2018 que abandonaba temporalmente los escenarios para operarse de un "cáncer agresivo".

Tras pasar por el quirófano, Costello, cuyo nombre real es Declan Patrick MacManus, publicó en octubre de ese mismo año el disco "Look Now", el primer álbum de estudio realizado con su banda The Imposters en una década.

Y el año pasado unió esfuerzos con Amy Allison para componer el tema "Monsters of the Id", integrado en el álbum de homenaje "If You're Going to the City: A Tribute to Mose Allison".

Costello también estuvo activo durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus ya que el mes último participó en un concierto virtual junto a otros artistas para recaudar dinero destinado al "Fondo COVID-19 para Músicos" de la Fundación de Jazz de América.