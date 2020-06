John Scofield ficha para ECM y lanza disco nuevo

EE.UU. El guitarrista norteamericano John Scofield lanzó ayer "Swallow Tales", su primer disco para el prestigioso sello alemás ECM, donde regresa a las composiciones y a compartir grupo con su maestro, el bajista Steve Swallow.

El lazo de Scofield, de 68 años, y Smallow, de 79, se remonta a fines de la década del '60 cuando el guitarrista era alumno del bajista en la prestigiosa escuela musical de Berklee. Luego tocaron juntos en los tres primeros discos de Scofield.

El álbum fue grabado en un día, pero en una nota de prensa acerca del registro Scofield bromea diciendo que "llevó más de 40 años de preparación".

Nacido en Ohio y criado en Connecticut, Scofield es una de las referencias de la guitarra de jazz, cuya carrera arrancó acompañando al vibrafonista Gary Burton para debutar luego en el Carnegie Hall en una banda liderada por el saxofonista Gerry Mulligan y el trompetista Chet Baker, músicos que lideraban la escena del jazz y dejaron su marca propia en la historia del género.

Tocó también en la banda del contrabajista Charlie Mingus y fue parte del grupo del trompetista Miles Davis entre 1983 y 1985, participando de la grabación de "You Are Under Arrest", entre otros discos.

Luego desarrolló una impactante carrera solista, posicionándose como una de las más interesantes guitarras del jazz contemporáneo, trabajando siempre una mixtura que no dejó de incluir referenias al country y al rock bajo una delicada concepción improvisativa.

Como líder o colider de proyectos grabó casi 30 álbumes como "In Can See Your House From Here", con Pat Metheny en 1994; "A Go Go", 1998 on "A Moment's Peace" (2011), desde su álbum debut "East Meets West", grabado en formato de trío en Tokyo en 1977.