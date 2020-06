La familia Grondona demandará a Amazon por la serie sobre el FIFA Gate

Buenos Aires. Durante las últimas horas, la empresa Amazon publicó en su plataforma de streaming la serie titulada El Presidente que se centra en los escándalos de coimas y corrupción que destapó la causa mencionada popularmente como FIFA Gate. Uno de los personajes principales de esta ficción apoyada en hechos reales es Julio Humberto Grondona, histórico presidente de la AFA ya fallecido. Este enfoque generó un gran revuelo en la familia del dirigente que murió en 2014 y anunciaron que realizarán un juicio millonario contra la plataforma.

“Es una demanda millonaria. Están utilizando la vida de una persona para lucrar”, informó la responsable jurídica de la familia sobre la presentación que se enmarcará en la caratula de “daños y perjuicios”.

“El FIFA Gate fue una causa absolutamente mediática. No fue una causa judicial. Julio (Grondona) nunca estuvo imputado en ninguna causa. Ni en el llamado FIFA Gate, que se tramitó por una comisión de ética y donde Julio solamente declaró como testigo. No tuvo ningún tipo de imputación de absolutamente nada. Meter el personaje de Julio con todo el FIFA Gate, mezclarlo con lo que fue posterior a su fallecimiento, es algo que no tiene asidero en ningún tipo de expediente”, advirtió la abogada Elba Marcovecchio en el programa Bien Arriba que se emite por Radio 10.

“Humberto Grondona en ningún momento dio autorización para el uso de la imagen de su papá fallecido. Por lo tanto, la utilización que está haciendo Amazon y la productora es una utilización ilegítima de la imagen. No hay dudas sin ven el capítulo o los avances de la serie que se está relacionando con la imagen y el persona de Julio Grondona. Incluso se lo señala con nombre y apellido completo. Con la caracterización brillante, porque es realmente magnífica la caracterización. No hay dudas que se está usando la imagen y el persona de Julio Grondona”, insistió Marcovecchio.

La serie utiliza a Grondona como una especie de narrador –en la piel del actor argentino Luis Margani– para retratar la trama de corrupción en el mundo del fútbol que se destapó en el 2015, con el ex presidente de la AFA durante 35 años ya fallecido.

Según la abogada de la familia, la publicación de Amazon que se estrenó el viernes y consta de ocho capítulos se distribuirá en 200 países. El nudo narrativo está enfocado en el FIFA Gate que tuvo como epicentro la ciudad suiza de Zurich. Sergio Jadue, presidente de la Federación chilena cuando explotó el caso judicial, también es uno de los personajes importantes dentro de El Presidente.