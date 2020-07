Alumnos de la Orquesta Escuela de Bandoneones reversionaron a Troilo

Buenos Aires. Alumnos de la Orquesta Escuela de Bandoneones se unieron de forma virtual, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, para interpretar desde sus casas una versión de “Romance de barrio”, de Aníbal Troilo, en homenaje al Día del Bandoneón que se celebra todos los 11 de julio.

La interpretación múltiple de la canción reunió a 20 alumnos de la orquesta escuela y recibió participaciones de distintos puntos del país, como Esquel, Puerto Madryn, Cafayate, Río Negro y Buenos Aires, y hasta del exterior, desde Estrasburgo, en Francia; y San Pablo, en Brasil.

Noticias Relacionadas En tiempos de coronavirus, el tango volvió a los escenarios internacionales en Barcelona

“Como un símbolo de unión y esperanza, cada músico agregó, además de su participación musical, filmaciones de su vereda y su barrio, que fueron editados en la imagen de forma simultánea para incluir en el video el sentido poético del tema”, explicó un comunicado sobre esta particular versión de la canción de Troilo, que propone "un viaje en bandoneón por los riobas planetarios".

Justamente hoy se celebra un nuevo Día del Bandoneón en conmemoración del nacimiento de Troilo, quien cumpliría 106 años.

Fundada en 2014 y dirigida por el músico Mariano Godoy, la tarea de la Orquesta Escuela de Bandoneones no es sencilla en el marco de la cuarentena, ya que lógicamente se suspendieron todas las actividades presenciales.

Desde sus inicios, el proyecto tuvo un objetivo educativo, pero también social, integrando estudiantes que no podían acceder a la compra de su instrumento, que no vivían en Buenos Aires y que no recibían clases de otros estilos musicales que no fueran tango.