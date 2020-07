Georgina Barbarossa renunció al «Cantando 2020» por su pelea con Moria

Buenos Aires. El «Cantando 2020» todavía no tiene fecha de estreno pero ya suma su primer gran escándalo. Después de que Moria Casán confirmara que será integrante del jurado, Georgina Barbarossa, quien mantiene un viejo enfrentamiento con la One, presentó su renuncia al certamen. Luego, la diva habló en televisión sobre esta decisión: se refirió en muy duros términos a la actriz y dijo que “no puede ser que se pierda un trabajo por mí”.

Ángel de Brito contó en el programa que conduce por El Trece, Los Ángeles de la Mañana, que Moria aceptó sumarse al jurado, que ya tiene como integrantes confirmados a Pepe Cibrián y Karina La Princesita, además de una figura más que debería definirse en los próximos días. La diva, quien impartió justicia en el Bailando entre 2006 y 2017, manifestó su felicidad ante esta nueva oportunidad laboral en medio de la pandemia.

“Si bien tengo trabajo constantemente y agradezco al universo que siempre lo tuve, en estas épocas de pandemia me encanta llevarle entretenimiento a la gente. Muchos están amaratonados de tanta serie y tanta cosa de afuera que les encanta ver a nuestra gente divirtiéndose y pasando un rato que te oxigene. Te dan ganas de desaparecer las 24 horas”, dijo Moria, mientras en la pantalla del programa pasaban imágenes de los participantes que ya estaban confirmados para participar del Cantando 2020.

Cuando apareció la imagen de Barbarossa, se detuvo. Y sin nombrarla, dijo: “Sacame esa foto porque necesito Reliverán”. Ante la insistencia del conductor y sus panelistas, la One hizo referencia a su pelea con la actriz y contó cómo tiene pensado actuar cuando ella se presente a cantar en el programa: “No la voy a mirar porque me descompenso, en serio. Es una señora de una vibra espantosa. La voy a escuchar pero no la voy a mirar porque me hace mal a la vista. Me hace feliz dar entretenimiento y que la gente se ría”.

Sin ánimos de profundizar en el tema, la diva rápidamente cambió la dirección de la conversación y aseguró que ella no tendrá el rol de jurado tradicional, lugar que ha ocupado a lo largo de varios años en el Bailando, sino que será “una auditora general” y que tendrá “vía libre” para hablar con cualquiera de los integrantes del programa. “Soy muy educada pero no voy a tener que ir por colectora. Tengo vía libre, vamos por el peaje”, aseguró, con su particular estilo.

Ahora bien, según pudo confirmar Teleshow, horas después de las declaraciones de Moria, Barbarossa faltó a su ensayo y presentó su renuncia. Sucede que todos los futuros participantes se enteraron a través del programa de Ángel de Brito que la One formaría parte del programa. A la actriz no le cayó para nada bien la noticia, sumada a las declaraciones de la diva, y tomó la drástica decisión.

Teleshow se comunicó con Georgina para conocer su opinión al respecto, pero ella aseguró que por el momento no va a brindar declaraciones sobre este tema.