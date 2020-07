Minujin quiere acostar la Estatua de la Libertad

Buenos Aires. Una incansable Marta Minujín desarrolla su pasión por el arte en este contexto con un gran cuadro en negro titulado "Pandemia", mientras proyecta "seguir acostando mitos", como el de la estatua de la Libertad en Nueva York y otro más lejano que la entusiasma: montar una gigantesca pelota de 15 metros de diámetro toda recubierta de dulce de leche.

"Será como comerse el mito argentino que es el fútbol, pero con dulce de leche, que es un invento nacional", anticipa Minujín.

El juego entre lo efímero y la permanencia, la aparente superficialidad, la transformación conceptual de los recorridos posibles de lugares emblemáticos, así como los mitos universales a ser derribados para construir nuevos, es parte de la gran apuesta vital que propone Minujín a través de su cuenta de Instagram @martaminujin.

Por estos días, la artista alterna su firma en la propuesta de Artistas visuales autoconvocades, su recuerdo de Christo, el artista búlgaro que murió este año, a quien define como su "hermano en el arte imposible y el gigantismo delirante siempre fiel a sus ideas", la reproducción de su intervención de un día en la cuenta del Malba, y los avances de su trabajo actual, que invita a recorrer.

Su nueva creación se llama "Pandemia", un cuadro grande -como el resto de sus obras- pero esta vez sin los habituales colores flúo que utiliza desde 1965.

El nombre de la propuesta es un reflejo de lo que se está viviendo: acostumbrada a usar "miles de colores -sostiene- esta obra es "a única que va a terminar siendo negra, todo influenciado por lo que pasa, por la situación".

"Me desespera cuando se me terminan las tiritas que hago. Primero pintás la tela y después se corta en tiras, finitas", cuenta Minujín a Télam. Y prosigue: "Cuando se me acaba la tela me enloquezco". Esas tiras las va pegando sin plan previo. "Hasta que esté todo eso cubierto voy a tardar como cinco meses", afirma.