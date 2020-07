El Flaco Pailos vuelve en plena cuarentena con un show por Internet

Así como vienen haciendo diversos artistas, El Flaco Pailos se suma a la tendencia de la cuarentena y el próximo domingo -a partir de las 21 hs- hará una función virtual de su espectáculo «Solo de humor, más rápido y más gracioso». El humorista cordobés presentará un repertorio de distintos personajes con cambio de vestuario y con las historias de siempre, esos cuentos que nos hacen reír a carcajadas y que sirven de antídoto para los tiempos que estamos viviendo.

Pailos también se le anima a la tecnología y propone un viaje imaginario por distintas partes del mundo, acompañado por sonidos que nos remiten a cada cultura. El espectáculo tiene una duración de poco más de una hora, se transmitirá por streaming y la entrada tendrá un costo de $450.

«La gente no puede ir a los bares, espectáculos y teatros y como artista me tuve que adaptarme a las nuevas plataformas. No me costó la adaptación, porque me gustan los desafíos. La entrada es accesible, el show es nuevo y tendrá más producción que los vivos de Instagram que estuve haciendo durante la cuarentena. Será lo más parecido a lo que hago en el teatro. Me gusta mucho la idea de que la gente vea un show en la TV, en la compu o el celu desde sus hogares»; dijo Pailos.

Comprá la entrada acá.