Se casará por tercera vez Cecilia Bolocco ex de Carlos Menem

Cecilia Bolocco, la ex Miss Universo y ex esposa del ex presidente Carlos Menem, se casará con José Patricio “Pepo” Daire, empresario chileno de 65 años con quien mantiene una relación desde hace varios años.

La modelo contó detalles sobre cómo fue la propuesta matrimonio. “Me entregó un paquete chiquitito. Adentro había papel muy arrugado, y entre medio, veo el anillo”, relató Cecilia en el programa Abrazo en Línea de Chile.

"Pepo es un hombre muy romántico, y estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. de Cecilia. Fue el que estuvo a mi lado cuando Máximo, -el hijo que ella tuvo con Carlos Menem,- tuvo su problema de salud. Siempre a mi lado, en el hospital", explicó la Bolocco.

La pareja se había conocido en una fiesta hace cuatro años. La relación se consolidó con el paso del tiempo, pero esperaron algunos meses para hacerla pública.