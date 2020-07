El elenco municipal Danza Teatro cumple 15 años en Córdoba

En el marco de su aniversario número 15, el Elenco Municipal de Danza Teatro lleva adelante una serie de acciones desde el 16 de junio y hasta el próximo 20 de julio. En virtud de los protocolos establecidos por el COE en el contexto de la pandemia por covid-19, las acciones se realizan de modo remoto a través de las redes sociales del elenco y las correspondientes de la Subsecretaría de Cultura municipal. Las propuestas repasan momentos, espacios y encuentros, contemplando también una obra performática y virtual, para reencontrarse con las diversas plateas.

La propuesta del elenco convoca los recuerdos de sus públicos. A través de cada publicación será posible retomar contacto con distintos artistas locales que pasaron por el espacio del grupo. También se recorren distintos territorios y ámbitos de actuación, encontrando a su camino barrios y públicos como parte activa de cada representación.

El conjunto de acciones también contempla una obra de carácter performativa y virtual, para reencontrarse.

Se pueden seguir estas intervenciones temáticas desde: Instagram: @elencodanzateatro –@ccmanueldefalla – @culturacba Facebook: Elenco Municipal De Danza Teatro – culturacba.

Sobre el elenco

Ees un espacio artístico cultural, creativo, de oficio y profesional. Un ámbito colectivo que es una verdadera familia de la comunidad cordobesa, donde —como sucede en muchos terrenos artísticos y culturales— se extraña el encuentro con el público, marcados por el actual distanciamiento y los meses de aislamiento.

El Elenco Municipal de Danza Teatro se creó en 2005, y desde entonces realiza funciones en todo el marco de la ciudad de Córdoba: ya sea en espacios que forman parte del patrimonio histórico-cultural como así también en zonas periféricas, tales como centros vecinales, plazas, escuelas municipales, entre otros tantos.

Está integrado por David Amaya, Julio César Bazán, Roberto Santiago Delgado, Nicolás Dellarole, Pamela Fernández, Lorena Gasparini, Araceli Gelleni, Belén Ghioldi, Gustavo Máximo Luna, Andrés Oviedo, Patricia Valdez y Simón Garita-Onandía. Subdirectora: Sabrina Cassini

El repertorio incluye: La carcajada de los misteriosos – Anfibixs- Puntos rojos – Homenaje por la Reforma Universitaria – Centenario del Natatorio Parque Sarmiento – Okichi. Aquí pantera – Hacia el borde – Shantiniketan – Leonardo´s dreams – No habrá ninguna historia igual, no habrá ninguna. Homenaje a Daniel Salzano – La lengua de las zapatillas – Chancho. Mi papá lo mató – TaTiTe Imaginate – Frágil. Una docena de solos. – Civiles Bicibles con Bici Urbanos – Estar en el brete. Para que la manada no vaya al matadero – La travesía de Manuela – Rojo, negro y blanco – Tanteando tangos – Gato garabato.