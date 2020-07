El show de Lali batió récords

España. Confiando en la intuición, pero sobre todo en su capacidad, hace ya varios años que Lali Espósito decidió volcar su carrera para el lado de la música. Se propuso buscar nuevos rumbos, seguir su pasión, y lo consiguió. Si bien no deja la actuación de lado, a medida que se va afianzando su camino pareciera ir quedando claro. Hoy es una artista de pura cepa. Su talento de proyección internacional recorre diferentes latitudes y parece no encontrar su techo.

En este contexto de superación, lo que aconteció en las últimas horas parece haber superado hasta sus propias expectativas. Desde España, donde se encuentra hace un mes y medio por cuestiones laborales, brindó un concierto vía streaming, a través de Be App Live y, literalmente, hizo colapsar los servidores. Esto sucedió cuando más de 400 mil fanáticos quisieron ingresar al mismo tiempo a la aplicación para poder escucharla.

Minutos después, con todo solucionado, cantó para más de 2.6 millones de personas. Interpretó canciones de su último disco y hasta repasó esos temas de los comienzos que siempre le piden. ¿El dato? Según publicó Latino Gang, Lali logró romper el récord como la artista latina con más audiencia y likes en la historia de Be App.

“Intentaré contarles lo que siento. Expresarles lo que me pasa cuando ustedes me hacen vivir estas experiencias tan especiales”, comenzó y continuó a través de su cuenta de Instagram: “Estoy en un momento de mi vida y de mi camino artístico donde mi prioridad es reinventarme. Poner sobre la mesa lo vivido e intentar entender hacia dónde quiero ir y quién soy hoy. Pero sobre todo conectarme desde el deseo más profundo”.

“Lejos de alimentar mi ego esto me demuestra que es lo realmente importante. Mi intuición y mi corazón me dicen que lo importante siempre, en definitiva, es ser yo misma. No es cursilería o romanticismo. Es la verdad”.

“Toda mi vida trabajé duro para esto. Y aunque a veces la industria me quiere adoctrinar o llevar hacia otros lugares, confío siempre en que lo que sienta hacer es lo que vale”.

Por último, volvió a dirigirse a las personas que están pendientes de su carrera artística. “Ustedes me muestran el camino. Me hacen sentir, no solo amada, sino segura. Estoy agradecida a mi equipo de trabajo y a los que confían en mí. En vísperas de un cuarto disco de estudio estoy llena de dudas e incertidumbres pero, paradójicamente, también de certezas. Quiero agradecerles con todo mi corazón el lugar que me dan en sus vidas. Gracias por acompañarme y amarme”. (Fuente: Teleshow)