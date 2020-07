Sebastián Loiácono lanza su disco Happy Reunion con la participación de Harold Danko, Jay Anderson y Jeff Hirshfield.

El destacado saxofonista tenor Sebastián Loiácono lanza Happy Reunion (RivoRecords), su primer disco propio, grabado junto a tres glorias del jazz de EEUU: Harold Danko en piano, Jay Anderson en contrabajo y Jeff Hirshfield en batería. Participan como invitados en el disco: Mariano Loiacono en trompeta y Rich Perry en saxo tenor.

Noticias Relacionadas Se cumplen 50 años del Certamen Nuevos Valores del Pre Cosquín

La formación instrumental es la clásica de saxo tenor más sección rítmica (piano, contrabajo, batería), tan característica de los años 50 y 60. El álbum está conformado por standars de jazz: Love Letters (Víctor Young/Edward Heyman), Happy Reunion (Duke Ellington), Up Jumped Spring (Freddie Hubbard), Smog Eyes (Ted Brown), Melancholia (Duke Ellington), un tema de Harold Danko: Tidal Breeze, y una composición propia: The Nobodies.

Dice Sebastián Loiácono: “Haber grabado mi primer disco con estos grandes músicos es algo que no hubiera imaginado, sinceramente. Cuando Justo Lo Prete, quien fue el productor, me propuso la idea, acepté sin dudarlo y me comprometí a dar lo mejor de mí en todo sentido, para estar a la altura de las circunstancias. Así emprendí este hermoso proyecto repleto de aprendizaje, con Harold, a quien su historia musical lo describe mejor que nadie: él tocó junto a Chet Baker, Gerry Mulligan, Thad Jones / Mel Lewis Big Band, y otros. Como así también Jay y Jeff, quienes han tocado con Carmen McRae, Woody Herman, Paul Bley, Fred Hersh respectivamente. Por último, como invitados, Rich Perry el gran saxo tenor de la Big Band del Village Vanguard y mi hermano Mariano Loiácono en trompeta, cuya presencia fue fundamental. Todo esto lo hace realmente especial para mí. Mi deseo es que disfruten del resultado musical de esta inolvidable experiencia personal".

El disco fue grabado en una sesión el 19 se noviembre de 2019 en Espacio Aguaribay (CABA).

Happy Reunion se encuentra únicamente disponible en Bandcamp. Para acceder al disco, click aquí.

Sebastián Loiácono estudió en el Conservatorio Nacional de Música Manuel de Falla, además de tomar clases particulares con destacados saxofonistas: George Garzone, Eric Alexander, Gary Smulyan, Antonio Hart, Vincent Herring.

En sus viajes a Nueva York ha tocado con Ron McClure, Leo Genovese, Joe Cohn y Earl Grice, entre otros.

En 2017 formó parte del sexteto de Vincent Herring (USA) en su gira por Argentina junto a Anthony Wonsey David Williams, Willie Jones III y Mariano Loiácono. Durante el mismo año tocó junto a Luis Perdomo, Mimi Jones y Rudy Royston Trío. Además, fue seleccionado para ser parte de la residencia de Louis Sclavis en la Usina del Arte de Buenos Aires.

En 2018 participó en la gira por Argentina de David Williams Quartet junto a Eric Alexander, David Hazeltine y Joe Farnsworth. En el mes de junio del mismo año se presentó junto a Sheila Jordan en Buenos Aires y en Rosario. Así mismo, en la jornada del “Día internacional del jazz” tocó con Antonio Hart y la Big Orchesta de CCK.

Además se presentó junto a Dave Douglas en su paso por Buenos Aires y más tarde con Gary Smulyan, en el marco del Festival de Jazz de Buenos Aires.

En 2019 realizó conciertos con Carl Allen, Clarence Penn y Cyrus Chesnut, en sus respectivas visitas a Argentina. En noviembre grabó su primer disco como líder junto a Harold Danko, Jay Anderson y Jeff Hirshfield, el cual acaba de editarse a través del sello RivoRecords.

Actualmente forma parte del Mariano Loiácono Quintet, la Big Orchestra del CCK, el Julia Moscardini Group, y lidera su propio cuarteto.

Discografía

Como líder:

“Happy Reunion”

Como Sideman: