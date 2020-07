Dante Spinetta presentó «Niguiri Sessions» en un bar japonés

Buenos Aires. El cantante y compositor Dante Spinetta lanzó su nuevo trabajo, “Niguiri Sessions”, registro de un recital realizado junto a su banda en febrero de este año en donde logra transmitir la energía de una formación que “suena durísima” tocando canciones de diferentes etapas de su camino solista.

En plena cuarentena, Dante presenta en formato audiovisual este concierto íntimo en un lugar inusual, Naré, un bar tradicional japonés del barrio porteño de Belgrano, al que el músico suele ir a comer con sus amigos.

“Primero se me había ocurrido hacerlo en una tintorería, iba a sonar bien por toda la ropa colgada, pero un día, comiendo con mis amigos en Naré, me dijeron ‘¿porqué no lo hacés acá?’ Entonces fueron mis ingenieros y el sonidista al lugar para ver si entrábamos.. Y sí, entrábamos todos apretaditos. No es un lugar común, tiene una energía increíble y Fede (artesano del sushi) le pone un arte hermoso”, contó en charla con Télam Dante Spinetta.

La decisión inspirada en la idea de no grabar en una casa o en un estudio como es habitual, le dio un plus a este trabajo integrado por ocho versiones en vivo de temas como “Mi vida” y “Supremacía”, del disco “Puñal” (2017); “Humo digital”, de “Elevado” (2002); “Perdidos en el espacio” (sencillo de 2019); el inédito “Funk Warrior”; y "Olvídalo", de "El apagón (2007), con la participación especial de Julieta Rada.

Junto a Dante se puede ver a su banda integrada por Pablo González en batería, Matías Mendez en bajo, Axel Introini en teclados, Carlos Salas en la percusión y Matías Rada en guitarra. De la grabación estuvo a cargo Néstor Stazzoni y de la mezcla se ocupó Zaga Herrera.