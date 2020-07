Clemente Cancela duro con Andy Kusnetzoff

Buenos Aires. Hace tiempo que Clemente Cancela lleva una mala relación con Andy Kusnetzoff, su ex compañero de de CQC. Y tras la confirmación de que el conductor de PH: Podemos Hablar contrajo coronavirus, el periodista estalló por la "irresponsabilidad" de colega.

En su programa de radio se refirió a la decisión de donar plasma de Andy: “Primero vamos a hablar un poco sobre qué es esencial y qué no. Yo no expresé lo que pienso de Andy Kusnetzoff como persona y menos lo voy a hacer ahora porque ya pasó. Tuve varios años para hacerlo, aprendí más o menos lo que es”.

“Ahora no lo voy a hacer. Pasó el tiempo. Que no nos quede que va a donar plasma. Lo que nos tiene que quedar es la irresponsabilidad de un montón de gente“, disparó el periodista.

Y agregó: “Ahora vamos a donar plasma porque somos mejores. ¿Pero por qué no se van al…? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Te lo digo yo, que hace cuatro meses estoy haciendo un programa y me lo pagan mis suscriptores”.

“No soy millonario. Ni en pesos ni en dólares. Nada. Tengamos cierta coherencia entre nuestro discurso y cómo somos como personas. Yo sé que suena como una utopía, porque claro, mucha gente no lo puede creer. Si te enterás que alguien que tenés endiosado no es tan bueno. O no tiene una actitud como la que vos esperás que tenga siempre. Tratemos de tenerla”, cerró el conductor de Sexy Pipol. (Fuente: eldestapeweb)