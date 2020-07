Patricia Rojo: "Córdoba tiene un largo listado de directores potentes"

Figura inevitable del teatro de su provincia habla de sus impresiones frente a la pandemia, la suspensión de giras, y las propias actividades de la Comedia Cordobesa en el que además de actuar realiza tareas de directora de reposición.

La actriz Patricia Rojo, figura inevitable del teatro de su provincia e integrante de la Comedia Cordobesa, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, describió ante Télam sus impresiones frente a la pandemia, la suspensión de una gira por el territorio mediterráneo y otras por el exterior, y las propias actividades del elenco oficial, en el que además de actuar realiza tareas de directora de reposición.



"Este parate me agarró desprevenida y sin saber muy bien qué alcance tendría; pasé por todas las fases: primero miedo a lo desconocido, no salía ni a la puerta, dejaba los zapatos fuera de casa; cuando salía parecía que estaba por hacer un viaje a la Luna", expresó.



¿Cómo siguió todo?



Patricia Rojo: Después me enojé mucho, estudié como nunca estadísticas, me leí todos los porcentajes y muertos del planeta y por enfermedades respiratorias, gripe A, gripe B... fue fatal. Luego me relajé un poco, pero ahora estoy en "fase creativa a full".



T: En concreto, ¿qué dejaste de hacer?



PR: En lo independiente, nos quedó inconcluso un ciclo de giras por el interior de la provincia con la obra "Cuerpo docente", que lleva 15 años en cartel, con nuestro grupo Las Damas, además de una gran cantidad de invitaciones que habíamos recibido. Nos habían invitado a un festival de teatro en Lima, Perú, uno de intérpretes mujeres en Portugal y a un ciclo de funciones en Ushuaia... Muchas cosas lindas quedaron inconclusas, ¡pero 2021 será nuestro!



T: ¿Cómo planifica sus actividades la Comedia Cordobesa?



PR: El elenco oficial de teatro de la provincia de Córdoba tenía su temporada programada con antelación, como siempre, y con varias actividades para las que ya teníamos fechas concretas. Arrancamos en febrero con los ensayos de tres espectáculos del año anterior, programados para 2020 en sala y algunas giras incluidas.



Para marzo se comenzaba en la sala Azucena Carmona del Teatro Real, frente a la plaza San Martín, el ciclo "Jueves de teatro" con la obra "6 apartes", dirigida por Victoria Monti, también integrante de la Comedia, que formó parte en 2019 de tres espectáculos dirigidos por nuestros propios compañeros.



En paralelo algunos fines de semana de marzo y abril íbamos a montar "Trílogo Filloy", en la que trabaja todo el elenco, con banda de rock femenina en vivo y mucha proyección, que fue estrenada para el Congreso de la Lengua y el Festival de la Palabra, el año anterior.



En esta obra, dirigida por Sergio Oses sobre dramaturgia de Ariel Dávila, con dirección musical de Fernando Caballero y multimedia de Javier Artaza, además de actuar, realicé la tarea de asistente de dirección y actual repositora.



Dos días antes hubo que suspender. Aún las medidas preventivas obligatorias no habían sido tomadas... pero ya corría fuerte la angustia y la incertidumbre, por lo que se cerró el Teatro Real y quedaron en camino giras programadas con la obra "Eran 5 hermanos y ella no era muy santa", de Miguel Iriarte, dirigida por David Piccotto, más un homenaje a Federico García Lorca, "Verde que te quiero verde", dirigido por Raúl Sánchez, compañero integrante del elenco... Obras de las que formo parte como actriz.



T: ¿Cómo es tu vínculo con la Comedia?



PR: Soy actriz del elenco oficial desde hace 15 años en planta permanente, por lo que soy empleada pública como mis compañeros más antiguos. Hace dos años, después de muchos cargos vacantes por jubilación de los integrantes, se realizó nuevamente un concurso para diferentes cargos -elenco y técnicos-; estábamos expectantes ya que solo habíamos quedado activas 14 personas en el elenco, de las cuales una de ellas estaba con "carpeta médica".



Es decir que la mayoría de los actores estábamos en todas las obras y si alguno se enfermaba se hacía imposible un reemplazo. El elenco siempre estuvo conformado por 23 cargos actorales, más un apuntador y un traspunte; por lo que se llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir nueve cargos actorales.



Dentro del Teatro Real funcionan además dos cuerpos estables más: la Comedia Infantojuvenil y el Elenco Estable de Títeres, y cuando se llamó a concurso fue para los cargos de los tres cuerpos.



Pero los nuevos integrantes no entran como planta permanente sino que deben rendir concurso cada dos años, hasta que el Gobierno provincial decida que quedan en planta. Estamos esperando esto con mucho deseo, en principio y fundamentalmente para que los nuevos compañeros no se queden sin trabajo, pero también porque sería una tarea imposible reemplazarlos, y muchos de nuestros espectáculos quedarían en baja.



T: ¿Además de Paco Giménez, cuáles son otros directores de importancia en el teatro cordobés actual?



PR: Paco sigue siendo "el Paco", es irremplazable, único en su especie. El Paco dirigió a la Comedia Cordobesa hace varios años con un espectáculo único, diferente, como solo él sabe hacer, "Tesoro público", estrenada en 2001 en un Festival Internacional del Mercosur. Aún estaban muchos de los actores que luego se jubilaron.



Me encantó trabajar con él, es tan creativo, te deja hacer, te deja ser... Está pendiente hasta el último instante en explotar las posibilidades de cada actor; es tan equitativo, tan grupal... Me encantaría que nos volviera a dirigir.



No obstante, Córdoba tiene un largo listado de directores potentes, conocidos y muy creativos también; uno es David Piccotto, quien nos dirigió en la opereta cuartetera "Eran 5 hermanos...".



La lista es inmensa; también están Edmeé Aran ("La casa de Bernarda Alba", "Las criadas", "Hamlet"), Gastón Mori ("Cabaret Carmona") y Jorge Villegas ("Los 7 dementes - LSD"), además de Rodrigo Cuesta y Marcelo Massa, que han dirigido a la Comedia en diferentes oportunidades. Pero hay muchos más muy importantes que aún no nos dirigieron, como Marcelo Arbach, Giovanni Quiroga, Facundo Domínguez, Gonzalo Marull, Luis Quinteros, Beatriz Diebel, y seguramente me quedan muchos en el tintero.