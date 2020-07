Rourke amenazó a insultó a De Niro en las redes

EE.UU. El actor estadounidense Mickey Rourke, de 67 años, llamó “mentiroso” a Robert De Niro a través de un duro mensaje en las redes sociales y también lo amenazó con “dejarle en evidencia” cuando lo vea en persona, reviviendo una disputa de 33 años entre los dos actores.

En una entrevista en septiembre del año pasado para la televisión italiana, Rourke contó que podría haber participado de la aclamada película “El irlandés”, la última producción de Martin Scorsese, si De Niro no se hubiera negado a actuar a su lado.

“Marty quería reunirse conmigo para hablar de una película con Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro, pero la persona de casting le dijo a mi representante que De Niro dijo que se negaba a trabajar conmigo”, afirmó Rourke.

Tras conocer las declaraciones del actor, los representantes de De Niro, de 73 años, publicaron un comunicado negándolo todo: “Según las productores de ‘El irlandés’ Jane Rosenthal y Emma Tillinger Koskoff y la directora de casting Ellen Lewis, a Mickey Rourke nunca se le propuso estar en ‘El irlandés’, ni se pensó en él en ningún momento, ni se hablo sobre él ni se le consideró para estar en la película”.

Rourke está bastante enojado con el actor nacido en Nueva York, según la publicación en su cuenta de Instagram: “Hola Robert De Niro, eso es, te estoy hablando a ti, maldito llorón. Un amigo me ha dicho recientemente que hace unos meses te han citado diciendo a los periódicos ‘Mickey Rourke es un mentiroso, está diciendo mentiras todo el tiempo'. Escucha, Sr. Tipo Duro en las Películas, eres la primera persona que me ha llamado mentiroso y lo has hecho en un periódico”, expresó el actor en el texto.

“Déjame decirte algo, tonto del culo, cuando te vea, te juro por Dios, por mi abuela, por mi hermano y todos mis perros, te voy a poner en evidencia un 100%. A Dios pongo por testigo”, sentencio el protagonista de “The Wrestler”en su post.

La enemistad entre Mickey Rourke y Robert De Niro empezó cuando ambos protagonizaron “Angel Heart” de Alan Parker, en 1987. De acuerdo a las propias palabras del actor, cuando Rourke fue a presentarse a su compañero de reparto, De Niro se negó a hablar con él alegando que era mejor para el proceso interpretativo. “Cuando estaba estudiando para ser actor, lo admiraba como a Marlon Brando y Al Pacino”, recordó Rourke en una entrevista años atrás. “Unos cinco minutos después de presentarme, De Niro se acerca y me dice ‘Creo que es mejor que no hablemos ni nada’. Me hirió los sentimientos un poco porque lo admiraba”.

Por el momento, De Niro no habló sobre los dichos de su colega. Días atrás se supo que la pandemia lo dejó en la ruina y se encuentra en bancarrota. El confinamiento lo obligó a cerrar varios restaurantes y negocios ocasionándole graves pérdidas. Su abogada, Caroline Krauss, explicó en la revista estadounidense TooFab que su cliente perdió más de tres millones de dólares durante el mes de abril y cerca de dos millones durante el mes de mayo y se vio obligado a pedir un préstamo para pagar a sus proveedores.