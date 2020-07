¿Cuándo llegará la nueva versión de «Friends»?

EE.UU. Si hablamos de las mejores series de la historia, 'Friends' es una de ellas. Amada, admirada, respetada y ponderada por fanáticos, medios, críticos de renombre y hasta por reconocidos actores y directores de todo el mundo. Es una verdadera obra de arte, no sólo por el guión de cada capítulo sino por la magistral actuación del elenco que conformaron sus creadores: Marta Kauffman y David Crane.

La exitosa producción tuvo un total de 10 temporadas, en las que hubo 236 episodios que hicieron reír y llorar a los espectadores. La primera emisión tuvo lugar el 22 de septiembre de 1994 y la última el 6 de mayo de 2004.

Durante varios años, mucho se ha especulado acerca de la posibilidad de que se concrete un reencuentro entre los actores Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross). Todos ellos lograron que el público se encariñara con los personajes que interpretaron.

Finalmente, en junio de 2020, Marta Kauffman -una de las creadoras de la tira- dio a conocer que la exitosa serie volverá a escena. De hecho, la intención era que el 23 y 24 de marzo comenzaran las grabaciones. Sin embargo, la pandemia por Covid-19 obligó a que se postergaran los rodajes.

Entonces, ¿cuándo se realizarán las grabaciones del reencuentro de 'Friends'? De acuerdo a lo que comentó la propia Kauffman, los trabajos se iniciarán el próximo mes. Así lo confirmó en diálogo con The Wrap: “Esperamos poder filmar en agosto, si todo está bien y no hay una segunda ola del virus y el estudio está abierto”.

De no mediar inconvenientes, el reencuentro de 'Friends' se estrenará en 2021. Así lo aseguró el medio inglés The Sun. Una fuente cercana a la producción le indicó al medio inglés: "Fue muy complicado juntar a todos los actores en marzo, y será muy difícil que estén libres a la vez de nuevo. Si las restricciones relacionadas con el coronavirus siguen hasta mayo o junio, que es bastante probable en estos momentos, no habrá otra opción que posponerlo hasta 2021, porque no es posible encontrar fechas para juntarles este año". (Fuente: Bolavip)