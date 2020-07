Tina Turner regresó de la mano de DJ Kygo

EE.UU. La legendaria artista estadounidense Tina Turner salió temporalmente de su retiro profesional con un remix de su éxito “What’s Love Got To Do With It” con el productor noruego DJ Kygo y que en sus tres primeros días lanzamiento ya se ha posicionado en el primer lugar de la cartelera Billboard.

La noticia fue revelada el lunes por la organización Billboard, especializada en la industria de la música y el desempeño de los temas más populares, principalmente en territorio estadounidense.

“What’s Love Got To Do With It” forma parte del icónico disco “Private Dancer” de Turner, que en 1984 le permitió ganar cuatro premios Grammy y fue el segundo disco más vendido de ese año. Y ocupó la primera posición en la lista The Billboard Hot 100.

Fue el quinto álbum de la artista y, durante su promoción, la cantante y actriz habló del abuso físico y psicológico que había sufrido durante su tumultoso matrimonio con el productor Ike Turner.

La canción, escrita por Graham Lyle y Terry Britten, también dio el nombre a la película sobre la vida de Turner, protagonizada por Angela Bassett en 2003.

El último álbum de estudio de Turner, Twenty Four Seven, salió en 1999.

En esta versión de 2020, el tema ha sido acompañado de un ritmo que recuerda a la música disco de finales de los 70.

“¡No puedo creer que esté lanzando una colaboración con Tina Turner este viernes! ‘What’s Love Got to Do With It’ es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos”, escribió, por su parte, DJ Kygo en su cuenta de Twitter al anunciar la colaboración la semana pasada.

La estrella, de 80 años, estaba retirada de la vida artística desde 2013 y actualmente vive en Suiza con su marido, Erwin Bach. De hecho, hace unos años renunció a la nacionalidad estadounidense para evitar pagar impuestos dobles. La cantante sufrió la pérdida de su hijo Craig Turner en el año 2018, quien se quitó la vida a los 59 años.

Esta es la segunda vez que el también productor noruego toma un clásico de la década de los años 80 y le da los colores musicales actuales. El primero fue “Higher Love” de Whitney Houston, versión que fue todo un éxito y también logró imponerse en la lista Billboard Hot 100.

La nueva versión de “What’s Love Got To Do With It” es el primer sencillo de Kygo que no forma parte de “Golden Hour” su nuevo disco de 2020, que incluye canciones con Sasha Sloan, One Direction y Tyga.