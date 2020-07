Corprens lanzó "Apuntes latinoamericanos" del historiador Roberto A. Ferrero

La editora Corprens, con la colaboración de la editorial El Corredor Austral y la supervisión del editor Carlos del Campo, lanzó este fin de semana el e-book "Apuntes latinoamericanos" del prestigioso historiador Roberto A. Ferrero.

Con sus Apuntes Latinoamericanos, el ensayista cordobés aporta desde la historia común una lectura imprescindible para la etapa de unidad de nuestros pueblos, que van desde José Gervasio Artigas visto como caudillo argentino y no como héroe de Uruguay, el caudillo oriental no aceptaba países independientes sino la Unión de los Pueblos del Sur, enlazándose con figuras no siempre conocidas de la Patria Grande, como el guatemalteco Justo Rufino Barrios, el cubano José Martí o el intelectual y político venezolano Rufino Blanco Fombona, verdadero precursor de la integración de las repúblicas pertenecientes a la gran Nación Latinoamericana.Ferrero investiga sobre el rol diplomático de Ramón J. Cárcano como embajador argentino en Brasil en la etapa del “primer ABC”, antecedente relevante y aún vigente. Por otra parte, los "Apuntes Latinoamericanos" comprenden la trayectoria de dos compatriotas suramericanos contemporáneos:

Pedro Godoy, el educador chileno, autor de una gigantesca obra referida al destino común de nuestros pueblos y Andrés Solís Rada, figura notable de Bolivia, periodista y abogado, luchador incansable por la soberanía de los recursos naturales, quien como ministro del gobierno de Evo Morales diseñó y encabezó la nacionalización de los recursos energéticos.

El texto tiene un hilo común que enhebrando breves notas constituyen un auténtico aporte para comprender y fortalecer la conciencia histórica de nuestros pueblos.

Por último, la serie cierra con el análisis del pensamiento de Saúl Taborda, protagonista de la Reforma Universitaria de 1918 y pensador nacional quien, desde Unquillo (Córdoba), esbozó la teoría del Comunalismo formulado en la teoría “facúndica” del genio nativo.

El pensamiento de un autor de la Patria profunda

Ferrero es un reconocido historiador y pensador nacido en Porteña (Córdoba), perteneciente a la tradición historiográfica del Revisionismo Científico del Interior y al pensamiento de la Izquierda Nacional.

Es autor de 47 libros y numerosos artículos y ensayos sobre historia de Córdoba, de Argentina y de Latinoamérica. También es Miembro Honorario de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, abogado (UNC), disertante y publicista.

Cabe destacar que las investigaciones históricas aportadas por Ferrero se basaron en el proceso de colonización agraria de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la influencia de Artigas en Córdoba y la historia del movimiento estudiantil, entre otros estudios.

Ha publicado artículos en Diario La Voz de San Justo; La Voz del Interior; Los Principios; La Mañana de Córdoba, Revistas Historia Mediterránea, Cauce Latinoamericano, Foro de Córdoba, Disenso, La Tiza, Matices, Marcha, La Patria Grande y otras.

Entre otros galardones, obtuvo el Premio al Mérito Intelectual del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Premio Luis de Tejeda de la Municipalidad de Córdoba.

