Carolina Rabinovich estrenó su nuevo video grabado en plena cuarentena

Paulo Giménez es el artista detrás de «Carolina Rabinovich», un proyecto musical unipersonal que recientemente estrenó un nuevo videoclip grabado durante la cuarentena en una terraza de Carlos Paz. Se trata de la canción «Una Trama Contra Mí» perteneciente al álbum «Un Pretencioso Disco De Rock», que fuera editado de forma independiente.

«Elegimos hacerlo nosotros mismos, haciéndole frente a las limitaciones que nos presentó la cuarentena, rindiéndole homenaje a la cultura DIY (de las siglas de 'Do It Yourself', en español 'Hazlo Tú Mismo'), en un intento de seguir con el crecimiento cultural que se empezó a dar de una forma más marcada en la ciudad de Villa Carlos Paz a mediados de 2019 y que lamentablemente la pandemia hizo que se ralentice. No queremos que el arte que se estaba empoderando se debilite en éste momento que atraviesa la humanidad, por lo que creemos que, dentro de las posibilidades, generar contenido, crear y no frenarse es la mejor forma de subsistir en el medio artístico, para que cuando la nueva normalidad aparezca, todos los logros que habíamos conseguido antes de que ocurra toda ésta crisis no desaparezcan y no se enfríe el ambiente cultural que habíamos creado los artistas locales de forma auto gestionada»; manifestó Paulo a El Diario.

«Carolina Rabinovich es un proyecto musical unipersonal, en el que momentáneamente soy el único integrante de la banda. Lo que estamos presentando es un video que está disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming, y que fue filmado en la terraza de mi casa. También usé algunas imágenes de archivo y lo que intentamos, fue hacer un video original con los pocos recursos que teníamos, ya que lo filmamos en la etapa más estricta de la cuarentena»; agregó.

«El año pasado, se hicieron algunas fiestas culturales junto a otros artistas locales y eso nos sirvió muchísimo, pero justo llegó la pandemia y se paró todo. Entonces me propuse hacer esto, por más que no se pueda salir a tocar. Hicimos este video con los pocos recursos que teníamos en mi casa. Creo que lo primordial de todo esto es generar contenido todo el tiempo, para lograr estar en el centro de la escena»; completó.

Es importante destacar, que el clip de «Una Trama Contra Mí» cuenta con la participación de Mai Rivas (@imbecildeturno_) y Carolina Acuña (@the_chaski) y fue filmado en mayo y editado en junio del 2020. Forma parte de un disco que fue grabado y mezclado por Paulo Giménez y Federico Murúa (@fede.fold) en FOLD Estudios y se encuentra disponible en Spotify.