La mexicana Reyes lanzó «Cuando estás tú»

EE.UU. La cantante y actriz mexicana Sofía Reyes que acaba de lanzar su dueto con Piso 21 "Cuando estás tú", dijo que en Los Ángeles, la ciudad donde está radicada, "los latinos se movilizaron junto a la comunidad afroamericana por el asesinato de George Floyd y el racismo policial".

Durante una entrevista con la agencia Télam, Reyes se mostró como parte de ese movimiento: "Tengo la sensación de compartir estas herramientas que tengo para ver la vida. Mis padres me han enseñado a ver la vida de otra manera y es una cosa que me nació a raíz de todo esto que estamos viviendo ahorita", aseguró.

La nacida en Monterrey comenzó trabajando en la TV mexicana, luego formó parte de un grupo juvenil femenino y se marchó a Los Ángeles a estudiar música y allí la fichó Prince Royce para su sello discográfico.

Su primer single fue "Muévelo" con Wisin y le siguieron "Conmigo-Rest of Your Life" junto a Kendall Schmidt, "Solo yo" en un dueto junto a Prince Royce. En su disco debut "Louder" se sumaron "Llegaste tú" en colaboración con Reykon y "How to love" con Cash Cash.

Luego llegaría el hitazo "1, 2, 3" junto con Jason Derülo y De La Ghetto, más tarde "R.I.P" con Rita Ora y Anitta.

Este año ya publicó "Idiota", "Lo siento" con el español Beret, "Whoopa" con Farina y "Cuando estás tú" con los colombianos de Piso 21.