Marcela Tauro le contestó a Jorge Rial

Buenos Aires. A dos meses de la renuncia de Marcela Tauro (55) a Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) y luego de que Jorge Rial (58) hablara por vez primera de esa inesperada baja en su ciclo, la periodista volvió a referirse al respecto y lanzó fuertes declaraciones.

Todo comenzó con los dichos del conductor de la semana pasada, cuando en medio de un informe sobre la renuncia de Marcela Coronel (61) a Hay que ver (El Nueve, lunes a viernes a las 17.15) él recordó la partida de su histórica compañera.

"Marcela Tauro se fue del programa por una diferencia muy puntual en el caso Mühlberger. Todos sabíamos que Marcela tenía una relación con Mühlberger. Yo quería protegerla de todo eso, porque cuando hay cierto afecto... Pero sentí que gente cercana a Mühlberger la estaba poniendo entre la espada y la pared", aseguró Rial.

Y agregó: "Marcela es muy buena, buena gente y la quiero mucho. Pero la estaban presionando del otro lado, abusando de la relación que tenían. Fue una pequeña discusión, cuando le pedí la fuente. Ella primero se tomó un tiempo. Hubo charlas para que volviera. Pero finalmente se tomó la decisión de que se vaya. Una gran mina Marcela, la aprecio mucho".

Rial también dijo que lamentaba "mucho" la salida de Tauro y que se alegraba de que ella continuara en América. "En este programa tuvimos muchas discusiones con ella y con otros compañeros... Pero en este caso fue eso, sentir que se abusaban de Marcela, que estaba entre la espada y la pared por la buena relación que tenían. Querían manipularla a ella y al programa", concluyó.

En Fantino a la tarde (América, lunes a viernes a las 16), el conductor aseguró que un cambio así es como "volver a nacer", y la panelista le respondió: "Obvio que es un volver a nacer, pensá que estoy de toda una vida ahí. A mí me pasa algo raro, yo estoy súper agradecida, pero no extraño".

"Yo me caracterizo por ser sincera, si querés te miento o me callo. Me parece que fue un click en mi vida, un soltar. Yo estuve diez años con (Marcelo) Polino en la radio y me desvincularon. Ahí me afectó más, porque no estaba preparada. Esto me agarró en otra etapa de mi vida", agregó, contundente.

Además, en Espléndidos e infidentes (AM 990) expresó: "Él ha tenido muy buena gente, gente muy leal y no la supo aprovechar. Me parece que él se dio cuenta y sabe que soy una mina de fierro y que siempre le fui leal". Y concluyó, con un tremendo sincericidio: "Lo valoré y obviamente estoy agradecida". (Fuente: Clarín)