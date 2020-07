Adrián Suar en el momento más difícil de su carrera

Buenos Aires. Fundó Polka en 1994 y, durante años, Adrián Suar ha sido uno de los líderes de la ficción argentina. Creador de grandes proyectos, supo mirar a todos desde arriba. Sin embargo, con la llegada del COVID-19, la empresa empezó a tambalear. En realidad fue la gota que rebalsó el vaso. Porque según sus palabras, el quiebre empezó a darse cinco años atrás, cuando el encendido televisivo empezó a menguar y el rating a escasear para todos.

“Es una crisis que venimos arrastrando, es muy difícil hacer ficción en la Argentina en general por los costos tan altos. Los actores no son caros, salvo algunos, lo caro es todo lo de atrás. Yo lo vengo arrastrando esto desde hace cinco o seis años por la cantidad de gente que tiene Polka, que son 280 personas”, explicó Suar en Intrusos.

En pleno relato, resaltó que más allá de estar al tanto del difícil momento para la industria, el amor por su trabajo hizo que siguiera para adelante: “La ecuación es inviable por las horas que tienen las producciones en el aire. Yo sabía perfectamente el problema que tenía Polka. Pero el sentido de pertenencia es muy fuerte. En 26 años Polka hizo 77 ficciones. Yo sabía lo que se venía”.

El productor dijo que es “el momento más difícil” de su carrera y aseguró: “Es la primera vez que me pasa en 26 años. Me sacaron de juego”. Y dijo que Polka “hoy está cerrada” y que “lo único” que no quiere es quebrar. “No quiero que la realidad me gane”, aseveró.

Asimismo, hizo referencia a una de las últimas ficciones de renombre, como Argentina, tierra de amor y venganza. Una producción sin precedentes para los tiempos que corren. “Me la gasté toda en ATAV. La reventé toda. Me di un lujo personal nada más, eso saqué de ganancia, una pequeña rentabilidad. Siempre digo que soy el Ricardo Bochini de los productores. Acá me fue muy bien, no vendí mucho afuera, en general Argentina no vende mucho afuera”.

¿Qué sucederá con la ficción? “Al no tener las 300 horas de la tira anuales, que era mi caballito de batalla, de enero a diciembre, se complica, porque eso no vuelve más. Hablo de la tele, no de El Trece solamente. Se dice que la ficción es solamente ganancia, y no es así. No es tan fácil hacer ficción, no ganás siempre. Cuando producís, ganas, perdés, empatás, ganás, ganás, perdés, perdés. Lo mío es vocación y amor. Por eso hice más ficciones de las que tendría que haber hecho. Es más, cuando hice algo por guita, me fue mal”. (Fuente: Infobae)