Cómo será el Lollapalooza online que se realizará el fin de semana

EE.UU. Es cierto, no se podrá estar en el estadio saltando y cantando como se hace habitualmente. Tampoco estarán las bandas en el escenario dándolo todo, como es la costumbre. Sin embargo el Lollapalooza Chicago encontró la forma de que sus fanáticos tengan en este 2020 una cuota de su música favorita en una especie de gran show virtual, en medio de la pandemia del coronavirus. Eso sí, a cambio bien se podría decir que esta vez los cuatro días serán gratuitos, algo que no siempre se consigue.

Las fechas en las que se presentará el Lollapalooza Chicago online serán jueves 30 de julio, viernes 31, sábado 1 de agosto y domingo 2. La transmisión será exclusivamente a través de Youtube y en total habrá más de 150 presentaciones entre bandas, artistas y figuras.

Noticias Relacionadas A Manolo Juárez lo despidió una caravana musical

Según contaron los organizadores, esta edición del famoso festival que se realiza en los Estados Unidos contará con presentaciones “épicas” de más de 50 artistas que formaron parte de los conciertos pasados, junto a varias apariciones “especiales”, como Greig Noire, Taylor Hawkins, Gus Dapperto, Perry Farrell (co-fundador de Lollapalooza) y hasta la ex primera dama Michelle Obama.

Como era de suponer, el line up contará con grandes artistas como Paul Mc Cartney, Metallica, The Cure, Cypress Hill, Arcadde Fire, Yeah Yeah Yeahs, A$asp Rocky, Alabama Shakes, LCD Soundsystem, Imagine Dragons, y Chance The Rapper, entre muchos otros.

Recientemente Marc Geiger, co-fundador de Lollapalooza y ex jefe global de la División de William Morris Endeavor, participó en el podcast de Bob Lefsetz en donde se mostró poco optimista respecto al regreso de los shows de música en vivo.

“En mi humilde opinión, será para 2022. Va a pasar mucho tiempo antes de que lo que yo llamo ‘la economía germofóbica’ sea lentamente eliminada y reemplazada por la economía de la claustrofobia, que es cuando las personas quieren salir e ir a cenar y tener sus vidas, asistir a festivales y espectáculos”, expresó. Además dijo que los eventos “súper propagadores” como los deportivos y los recitales, no podrán funcionar bien mientras el virus aún esté presente.

Cabe recordar que el Lollapalooza Argentina 2020 iba a llevarse a cabo el 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, pero fue suspendido días antes de que se decretara la cuarentena total por la pandemia del Covid-19.

En principio las nuevas fechas del megafestival serán el 27 y 28 y 29 del mes de noviembre, pero obviamente habrá que esperar si se logra detener el coronavirus para poder saber si podrá llevar a cabo tanto este festival como los demás espectáculos de música, cine y teatro.