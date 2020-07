Lebón y Wos lideran las nominaciones a los Premio Gardel 2020

País. David Lebón y el joven rapero Wos, con ocho postulaciones cada uno, son los dos artistas más nominados a los Premios Gardel a la música argentina que se anunciaron ayer de manera virtual y espaciada por radio, TV y redes sociales.

Lebón fue nominado por su disco "Lebón & Co" a Álbum del año, Canción del año por "Mundo Agradable", Grabación del año, Ingeniería de Grabación, Álbum artista de Rock, Mejor Diseño de Portada, Canción de Dueto/Colaboración y Productor del año.

Por su parte, Wos (Valentín Oliva) está nominado a Álbum del año, Canción del año, Grabación del año, Álbum/canción música urbana/trap, Colaboración de Música Urbana/trap, Diseño de Portada, Nuevo artista y Productor del año.

Los Gardel los entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) que reúne a las grandes discográficas y sellos independientes locales.

El listado cuenta con la novedad de la presencia de ocho nominados por categoría con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones artísticas y la eliminación de la diferenciación entre masculino y femenino en los distintos rubros.

Los anuncios fueron realizados en una transmisión conjunta entre Radio Nacional y la señal TNT, que comenzó a las 10 y se extendió más allá de las 15, por medio de la emisión de videos realizados por periodistas especializados de distintas provincias.

Otros nombres multinominados ayer fueron el cantautor Mateo Sujatovich bajo su alias de Conociendo Rusia, que acumuló siete aspiraciones por su disco “Cabildo y Juramento”, y los platenses de Él mató a un policía motorizado, que también aparece en siete rubros y añade la de su líder Santiago Motorizado como autor de la banda de sonido de “La muerte no existe y el amor tampoco”, filme de Fernando Salem.

La lista completa:

GRABACIÓN DEL AÑO (Gardel de Oro): “Seremos primavera” (Eruca Sativa), “Lebón & Co” (David Lebón), Lucy Patané, "Caravana" (Wos), "Te estas enamorando de mi" (Luciano Pereyra y Greeicy), "Cabildo y Juramento" (Conociendo Rusia), "Carreras de aviones" (Súper Ratones) y "Dando vueltas" (Las Pelotas).

INGENIERÍA DE GRABACIÓN: “Lebón & Co” (David Lebón), "La otra dimensión" (Él mató a un policía motorizado), "Cabildo y Juramento" (Conociendo Rusia), "Precoz" (Miranda), “Seremos primavera” (Eruca Sativa), "Hoy-3 décadas, vol.1" (Los Cafres) , "Embretao: tango y milonga" (Omar Mollo) y “Utopía” (Ariel Lavigna).

ÁLBUM/CANCIÓN DE MÚSICA URBANA/TRAP: “Caravana” y “Canguro” (Wos), “Homerun” (Paulo Londra), “Recuerdos” (Nicki Nicole), "C14TORCE” (Cazzu), "Fina & Lady" (Naomi Preizler), "El ritmo de la vida” (Lo Pibitos) y “Tumbando el Club” (Neo Pistea).

ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO: “Ahora” (Ulises Bueno), “Esto recién comienza” (Nolberto Al K La), “Directo al corazón” (Ale Ceberio), “Así soy yo” (Magui Olave), “Que se sienta el cuarteto” (Diego Olmos), “Dos amantes” (Tyago Griffo), “La historia se repite” (Walter Salinas) y “Energía cuartetera” (Hernán, el cuartetero).

ÁLBUM ARTISTA POP: "Bosque” (Julieta Rada), "El doble” (Chano), "La cobra” (J-mena Barón), "10 mil metros de felicidad” (Mery Granados), "Las cosas que inventás” (Rodrigo Manigot) "El río vida” (Fena Della Maggiora), "Yes” (Vandera) y "Lucho” (Lucho Arrieta).

ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO-MELÓDICO: "Vuelvo a ser luz” (Julia Zenko), "Ciudadano del viento” (Maxi Pardo), "Lo que nunca haría” (Darío Jalfin), "Homenaje a Alberto Cortéz” (Alberto Bianco), "Tributo a Sergio Denis” (Fernando Terragona; "En vuelo” (Marcelo Balsells), "731 escrito está” (Héctor Luis Amigorena) y "Me enamoré” (Ángel Martín).

ÁLBUM ARTISTA TROPICAL: “Es tan grande este amor” (Rodrigo Tapari), “La reina” (Ángela Leiva), “Intento” (El Gordo Luis), “El peor de todos” (El Dipy), “#11” (Jackita), “Cada paso” (Roberto Edgar Volcán), “Crecer” (Hernán y La Champions Liga) y “Libre” (Juan José Piedrabuena).

ÁLBUM BANDA DE SONIDO DE CINE/TELEVISIÓN: "4x4” (Dante Spinetta), "Cine mudo” (Leo Maslíah), "La muerte no existe y el amor tampoco” (Santiago Motorizado), "Notas de Paso 3” (Ernesto Snajer), "Monzón, la serie” (Sergei Grosny), “Jam Session, Primera Toma” (Diego Mizrahi y la JS Band), "De Basavilbaso a New Amsterdam” (César Lerner) y "Así soy yo" (BIA).

ÁLBUM DE CHAMAMÉ: "Che mba' epu" (Las hermanas Vera y Mirta Talavera), "Felicidades al corazón" (Monchito Merlo y su conjunto), "Guaina guitarra" (Las Guitarras de Curuzú), "Una mano da la otra" (Los Hermanos Zalazar), "Diferente" (Javier Solís), "Canciones" (Marcos Pereyra), "Chamamé aborigen 2 bailanta de campo" (Fuelles correntinos) y "Mi argentina es Chamamé", de Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero.

ÁLBUM DE JAZZ: "Rata” (Pipi Piazzolla Trío), "Retrovértigo” (Fernández 4), "Trío Oriental” (Trío Oriental), "New York Sessions” (Noelia Sinkunas) "Madera, cuero y unas campanas” (Adrián Iaies-Diana Arias- Facundo Guevara "Essence of Wes montgomery” (Valentino Jazz Bazar), "Alegría” (Yamile Burich) y "The big band theory” (Manuel Fraga Trío).

ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: “Leo Maslíah toca Bach” (Leo Maslíah), “Dos versiones” (Cuarteto Untref), “Violín y piano” (Rafael Gíntoli & Valentín Surif), “Músicas argentinas” (Artis Orquesta de Cámara), “Purahéi Che Retãgua” (Chiara D´Odorico), “Bacharango” (Oscar Miranda), “Zoltan Kodály: Missa Brevis” (Musica Quantica-Camilo Santostefano-Tomás Alfaro) y “Horizontes y llanuras” (Eduardo Lozano).

ÁLBUM DE REGGAE/SKA: "Hoy-3 décadas, vol.1” (Los Cafres), "Original roots” (Bahiano), "La Búsqueda” (Zona Ganjah), "Un mundo mejor” (Riddim), "Made in Paraná” (12 Monos); "Memoria del fuego” (Banda Cafundó), "Human I dub” (Humanidub) y "Fanfarrón Oxidado” (Portátiles Steady Club).

ÁLBUM DE ROCK PESADO/PUNK: "Basado en hechos reales" (Carajo), "Infierock" (Adrián Barilari), "Crudamente" (Claudio "Tano" Marciello), "Oro para las naves" (Los Antiguos), "Ad libitum" (Carina Alfie), "De negro" (Insobrio), "El ocaso de los héroes" (Policromía), "Luchas para vivir o vivir para nada" (SNS).

ÁLBUM EN VIVO: "Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009” (Gustavo Cerati), "La Delio ValRex” (La Delio Valdez), "El vuelo del dragón” (Palo Pandolfo & La Hermandad), "Ciro y los Persas en el Estadio de River” (Ciro y los Persas), "Reserva Especial 30 años (Vivo en el Luna Park)” (La Mississippi), "Tu voz es mi voz” (Teresa Parodi-Víctor Heredia), "#20AñosAlViento” (Luciano Pereyra) y "Los Dopados-La música de Juan Carlos Cobián” (Juan Pablo Navarro Septeto).

ÁLBUM GRUPO DE CUARTETO: “Culpables” (La Konga), “Es lo que hay” (Chebere), “Sin Red” y “Para darte calor, para hacerte feliz” (Sabroso), “Amor eterno” (La banda al rojo vivo), “Sentirte Vivo” (La Fiesta), “2020” (Superband Bien Encendidos!) y “Compilado de historia” (La Band Dura).

ÁLBUM GRUPO POP: "Precoz” (Miranda!), "Live Sessions, Episodio II” (Mery Granados-Juani Bernal), "Hoy” (MYA), "Pim Pum Pam” (Ella Project), "Piel” (Viralisados), "La oportunidad” (Vozenoff), "Origami” (Connie y Pablo) y "Diamond Tears” (The Vlack).

ÁLBUM GRUPO TROPICAL: “25 Grandes Éxitos” (Amar Azul), “Por siempre” (Los del Fuego), “No habrá cumbia como la tuya” (La Nueva Luna), “Chonga” (Cachitas Now!), “Grupo Cubillas” (Grupo Cubillas), “Vigentes” (Los Cartageneros), “Cumbia Baby!” (Mano Arriba) y “Sean Eternos Los Palmeras” (Los Palmeras).

ÁLBUM INFANTIL: “Corazón de crianza” (Pim Pau), “Música en el aire” (Diego Lozano e invitados), “Hoy no vino la niñera” (Raviolis), “Risas del Rock” (Magdalena Fleitas), “El hombre que perdió su sombra” (Axel Krygier), “Huesito caracú” (Hugo Midón-Carlos Gianni-Julián Midón), “A cantar, bailar y jugar” (Panam y Circo) y “Asi soy yo” (BIA).

ÁLBUM INSTRUMENTAL-FUSIÓN-WORLD MUSIC: "Aura” (Bajofondo), "Menesunda: Tangolencia Rockera” (Cucuza), "Perlas & Conchas” (Fémina), "Creación” (Manu Sija), "Lo que nunca haría” (Dario Jalfin), "Llueve sobre la Biblioteca Nacional” (Juan "Pollo" Raffo), "Cazador nocturno” (Tallarita) y "Girasoles” (Rubén Goldín).

ÁLBUM MÚSICA ELECTRÓNICA: "Balance Hernán Cattáneo Sunsetstrip” (Hernán Cattáneo) "Frenkeltronic” (Diego Frenkel), "Ceremonia” (Anahí Arias), "Pyura” (Pyura), "32 temas que olvidé en la memoria” (Emisor), "Anomalía” (Mistol Team), "20” (Demarco Project) y "Not Mister Right: An Introduction To Canal Pop” (Canal Pop).

ÁLBUM POP ALTERNATIVO: "Xavier” (Emmanuel Horvilleur), "Besos en la espalda” (Indios), "Resisto” (Sol Pereyra), "Carreras de aviones” (Súper Ratones), "Una linterna” (Candelaria Zamar), "Darlo vuelta todo” (Ignacia), "Meteoros+” (Meteoros) y "Kalanchoe” (Maca Mona Mu).

CANCIÓN DE DUETO/COLABORACIÓN: "Mundo agradable” (David Lebón-Ricardo Mollo), "Ouke” (CA7RIEL-Paco Amoroso), "Amor” (Los Palmeras-Marcela Morelo), "Te estás enamorando de mí” (Luciano Pereyra-Greeicy), "Las luces” (Él mató a un policía motorizado-Anabella Cartolano), "Mujer, niña y amiga” (Los Tipitos-Abel Pintos), "Todavía” (Kapanga-Nahuel Pennisi) y "Como así” (Lali-CNCO).

COLABORACIÓN DE MÚSICA URBANA/TRAP: "Animal" (Acru-Wos), "No sigas" (Dante Spinetta-Neo Pistea), "Moviedaze" (Fernandez 4-Ca7riel), "Party" (Paulo Londra-A Boogie Wit Da Hoodie), "Shorty" (Nicki Nicole-Duki), "Te quiero" (La Queen-Emanero), "Sólo pienso en ti" (Paulo Londra-De la Ghetto-Justin Quiles),"Tumbando el club (remix)" (Neo Pistea-C.R.O-Obiewanshot-Ysy A-Cazzu-Khea- Lucho SSJ-Coqeéin Montana-Marcianos Crew-Duki).

COLECCIÓN DE CATÁLOGO: "Nada" (Miguel Abuelo & Nada), "Travesti" (Daniel Melero), "Sonido Original del Sur" (Sonido Original del Sur) y "Grandes éxitos volúmen 1 y 2" (Tito y Pelusa).

DISEÑO DE PORTADA: "Caravana” (Martin Levi-Juan Sanchez-Stephen Thayalan-Lucila Taba), "Lebón & Co” (Omar Souto), "Relatos de la Luna” (Ricardo Cortes), "Utopía” (Alejandro Ros), "Gaucha” (Marcos López), "Una linterna” (Ian Kornfeld), "La otra dimensión” (Santiago Barrionuevo) y "Precoz” (Alejandro Ros).

PRODUCTOR DEL AÑO: “Lebón & Co” (Gabriel Pedernera), "Caravana” (Facundo Yalbe), "Legado" (Juan Blas Caballero-Daniel Martín) “Lucy Patané” (Lucy Patané), "Aura" (Gustavo Santaolalla-Juan Campódonico), “Cabildo y Juramento” (Nico Cortton), “Recuerdos” (Mauro De Tommaso-Nico Cotton) y "Retrovértigo" (Nicolás Kalwill-Cirilo Fernández).