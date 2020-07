Preocupación por la salud de Silvia Süller

Buenos Aires. En las últimas horas, Silvia Süller usó sus redes sociales para contar que había sufrido un nuevo infarto. “Internada en el día de ayer (por el lunes). Ya les contaré, ahora no puedo hablar. Los quiero. La afección es del corazón y se llama ‘síndrome de corazón roto’. Es totalmente emocional, como me pasó en 2018, ¿recuerdan? Un infarto que puede llevar hasta la muerte”, escribió la mediática sobre la postal, junto a una fotografía de la cama en la que había sido asistida.

La hermana de Guido Süller debió ser internada en el Sanatorio Otamendi por un fuerte dolor en el pecho. Luego de varias horas en observación, la propia Silvia usó su cuenta de Instagram donde agregó: “Gracias amores por tantos mensajes de cariño y fuerzas que me mandan. Soy fuerte, sí, y no los voy a dejar”.

Sin embargo, horas después llegaron las buenas noticias. “Ya estoy en casa recuperándome. El subconsciente me mata, me traiciona y me lleva siempre al pasado pero ya superé dos, la tercera es la vencida, dicen, así que la semana que viene empiezo con una psicóloga. ¡Pensé que podría sola algún día pero veo no! Los quiero”, aseguró un poco preocupada por su frágil estado de salud.

Silvia entra en el grupo de personas de riesgo no solo por tener más de 60 años sino por sus antecedentes cardíacos (en marzo de 2018 tuvo un infarto y debió ser operada) y al no tener a nadie que la acompañe, debe salir a hacer las compras necesarias para su casa. “Igual no estoy comiendo casi nada. No tengo ganas de comer. La gente bromea con que después de la cuarentena va a estar más gorda, pero voy a terminar más flaca”, había manifestado Süller en una de sus últimas entrevistas.

Recordemos que en marzo del 2018, la ex vedette sufrió un infarto agudo de miocardio y debió ser operada por la colocación de un stent. “A Silvia le explotó el corazón por una tristeza profunda”, indicó su hermano en ese momento. Horas después de esa intervención, la ex mujer de Silvio Soldán firmó el alta médica voluntaria y abandonó por sus propios medios el hospital. (Fuente: Infobae)