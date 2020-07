Murió Rosario Bléfari, una artista multifacética, clave en el rock, el cine y la literatura

La actriz, poetisa e integrante emblemática de la movida rockera independiente de la Argentina, Rosario Bléfari, falleció hoy a los 54 años en la ciudad pampeana de Santa Rosa como consecuencia de un infarto.

Por Adrián Mouján

(Télam)



La actriz, poetisa y figura emblemática de la movida rockera independiente de la Argentina, Rosario Bléfari, falleció hoy a los 54 años en la ciudad pampeana de Santa Rosa como consecuencia de un infarto.



Bléfari, actriz de "Rapado" y "Silvia Prieto", se había trasladado a La Pampa a cuidar de su padre y porque ella era inmunodeprimida ya que había enfrentado un tratamiento contra el cáncer, pero su salud se deterioró y falleció anoche, según informaron allegados a la ex líder del influyente grupo Suárez.



Fabio Suárez, bajista de de Suárez y esposo de Bléfari, y la hija de ambos Nina se encuentran en un hotel de Santa Rosa cumpliendo con la cuarentena, ya que cuando la salud de la artista desmejoró se trasladaron allí y deben cumplir con el aislamiento.



Por eso, hasta que no se cumplan esos pasos, el padre de Bléfari quedó a cargo de la situación, por lo que no hubo velatorio ni entierro.



Bléfari nació en Mar del Plata en 1965, la música fue la primera disciplina en la que se destacó y que la trajo a Buenos Aires donde recorrió Cemento, el Parakultural y otras sedes de la movida cultural porteña de los 80 y precisamente en un taller de Vivi Tellas fue que conoció a Fabio, quien sería su amor y bajista en el grupo Suárez.



Así, a los 24 años comenzó a liderar una banda que -también integrada por Diego Fosser en batería y Gonzalo Córdoba y Marcelo Zanelli en guitarras- hizo del sonido indie y sónico y de una poesía profunda, su sello inconfundible.



Pero además el conjunto convirtió a la independencia y la autogestión en una bandera y marcaron un camino que luego muchos recorrieron.



El debut de la banda se produjo en diciembre de 1989 en el Bar Bolivia del barrio porteño de San Telmo. Durante principios de los 90 se consolidó la propuesta y luego de la edición de algunos temas en compilados durante 1992, en 1994 edita su primer material titulado "Hora de no ver".



Le siguieron "Horrible" (1995), "Galope" (1996), "Excursiones" (1999), el EP "Río Paraná" (1999) y el EP "29:09:00" (2000).



La banda dio sus últimos conciertos durante el verano de 2001 hasta su separación en el mismo año.



La edición de sus discos era artesanal e independiente, por eso es raro hallar los editados antes de la caja recopilatoria de 1995: "Horrible" tuvo una tirada apenas 1.000 ejemplares y su reedición incluyó solo 500.



En 2015, el grupo fue objeto de la película documental, "Entre dos luces. Suárez. Primera parte", de Fernando M. Blanco, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.



De los shows de Suárez se recuerdan algunos con Rosario y Fabio dando cuerpo a dos electronautas inmóviles imantados de loops y samplers ante el impaciente público de Los Brujos. Envueltos como si fueran árboles en telas pintadas, vestidos como si se tratara de damas y caballeros del siglo XIX o estirando el show a tres horas, intentando hastiar al público.



Luego de editar varios discos solistas como "Cara", "Estaciones", "Misterio relámpago" y "Calendario", Bléfari volvió a sorprender a la escena con la banda Sue Mon Mont conformada junto a Gustavo Monsalvo de Él Mató a un Policía Motorizado; Tifa Rex de Los Reyes del Falsete y Marcos Díaz de Bosques. Publicaron un disco y un EP, ambos muy elogiados.



Además y junto a Julián Perla y Javier Diz formó el combo Los Mundos Posibles con el que editó "Contratiempo" y "Pinturas de guerra". Otra vez en solitario publica su ultimo disco "Sector apagado" acompañada por Alejo Auslender en guitarras eléctricas, Nicolás Merlino en bajo eléctrico y Federico Orio en batería.



La faceta actoral siempre presente en Bléfari la llevó a protagonizar obras como "Reinos", "El puré de Alejandra", "El beso", "Avelove" y "El esfuerzo del destino", entre otras.



Una gran amiga suya fue Valeria Bertucelli con quien escribió y protagonizó la puesta "Arles 1888. Encuentro entre Van Gaugh y Gauguin", donde inició un camino unida al Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA, que siempre le prestó salas y espacios para sus proyectos.



Su versatilidad actoral la llevaron al cine para participar en “Pobre mariposa” (1986) y "Color escondido", ambas de Raúl De la Torre, además de en "Lo que vendrá", de Gustavo Mosquera, con Charly García, también fechada en 1988 donde encarna a una enfermera misteriosa, luego se puso bajo las ordenes de Raúl De la Torre para "Pobre mariposa", quien la volvió a dirigir en "Color escondido".



María Luisa Bemberg la convocó para "Yo, la peor de todas" (1980) y luego Rosario devino en emblema del indie cinematografico al encabezar los elencos de filmes como "1000 boomerangs" de Mariano Galperin, "Rapado" y "Silvia Prieto" del también escritor Martin Rejtman.



La siguieron "Hotel, hotel" de Ofelia Escasany, el telefime "Urgente", dirigido por Albertina Carri, "La señal", Un mundo misterioso", "Los dueños", "La idea de un lago", "Pozo de aire" y la producción argentino-colombiana "Adiós, entusiasmo", integraron una filmografía tan profusa como personal y atractiva.



Pero la escritura y la literatura también estuvieron presentes en su universo creativo al punto tal que escribió las obras "Somos Nuestro Cerebro", "Somos nuestros genes?" y "Ocho Mujeres".



En el campo de las letras, además editó "Poemas en prosa", "La música Equivocada" y "Antes del río" y luego las compilaciones de cuentos "Mis ejemplos" y "Las reuniones". Para las próximas semanas se editará su último libro "Diario del dinero".