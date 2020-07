Kevin Johansen estrenó en las redes una sesión especial en estudio

Buenos Aires. El cantante y compositor Kevin Johansen y su hija Miranda fueron los protagonistas de la sexta entrega del ciclo Sesiones en Red, que convoca a músicos y bandas para realizar grabaciones en estudio bajo determinados marcos conceptuales y que luego se suben a la plataforma Youtube.

La de Kevin y Miranda está disponible en el canal de Sesiones en Red y en la grabación abordan tres temas: "New York Without You", de Kevin; "El gigante", de Miranda; y "Perfect Day", de Lou Reed, versionado a ritmo de zamba criolla.

La sesión, que dura algo más de 15 minutos, fue grabada el pasado jueves 18 de junio, durante una pequeña ventana que se abrió en la ciudad de Buenos Aires en medio de la cuarentena, y es el sexto episodio de una serie, por la que ya pasaron Javer Malosetti y La Colonia; Florián, Los Besos, Todo Aparenta Normal y Candelaria Zamar, que se pueden visualizar en el canal Youtube de Sesiones en Red, y en el portal de música Clics Eternos.

Las sesiones surgieron en noviembre de 2019 a partir de la fusión de tres espacios, el portal de música independiente Clics Eternos, la productora audiovisual Tinta Sur y el estudio de grabación RED.