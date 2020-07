Claudia Villafañe iniciará acciones legales contra Maradona

Buenos Aires. Las 14 situaciones que Diego Maradona pidió que se contaran en la serie sobre su vida tienen un punto en común: además de ser él el protagonista, todos la incluyen a su ex pareja, Claudia Villafañe.

Cuando Amazon lo convocó para hacer una ficción sobre su historia de vida, el exfutbolista firmó un documento en el cual solicita que se haga referencia a distintos hechos que involucran a la madre de sus hijas Dalma y Gianinna.

“Me dirijo a usted a fin de hacer saber que bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a que la mini serie que usted produce y que se encuentra en desarrollo, se traten los siguientes temas que trágicamente me ha tocado vivir”, indica el escrito que Maradona firmó el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México.

Claudia y Diego se divorciaron en 2003, después de 14 años de matrimonio y otros tantos en pareja, ya que comenzaron su relación en la adolescencia. Muchos años pasaron de aquellos tiempos en los que se llevaban bien como ex marido y mujer y desde hace un tiempo que comenzaron las denuncias cruzadas.

En las últimas horas, apareció el documento firmado por Diego Maradona en el cual habla de una situación particular en su vida que involucra a su ex suegro, Roque Nicolás Coco Villafañe. “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”, sostuvo el DT de Gimnasia en el ítem número ocho del escrito que firmó.

Claudia se enteró de dichas declaraciones en vivo mientras escuchaba a Luis Ventura que leía el documento ayer en Informados de todo. Allí, se comunicó con su abogada, Elba Marcovecchio, del estudio de Fernando Burlando. “Estaba devastada”, aseguraron a Teleshow sobre la primera reacción de la empresaria.

Después del mediodía, volvió a comunicarse con su abogada. Durante esa comunicación, la madre de Dalma y Gianinna se mostró angustiada y llorando. A la empresaria le duele que se hable así de su padre, quien no se puede defender. Conociendo el impacto mediático, intuye que se hablará de eso en los programas de televisión, y quiere evitar que, además, lo vea su nieto Benjamín, hijo de Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero.

“Nosotros decimos esto desde el día en que se supo que habría una biopic de Maradona y nos tomaron como locos: Diego utiliza la serie para seguir difamando a Claudia. Él es una estrella, tiene mil historias para contar y ni siquiera necesita utilizar su vida marital”, enfatizó Marcovecchio.

Entre la angustia que vive por estas horas, Claudia tomó la decisión de iniciar acciones legales contra su ex marido -con quien ya tiene varias causas- y también contra la productora de la serie Sueño bendito. “Vamos a pedirle a la Justicia argentina, a una jueza de familia, por el expediente de violencia, que sea ejemplar y evite la difamación de Claudia”, indicó la abogada sobre la denuncia en el juzgado civil que presentarán la semana entrante. “Esto es un atropello a la condición de mujer, es violencia en su máxima expresión, es violencia psicológica, económica y mediática”.

“Además, ante todo lo que firmó Diego, vamos a tratar de que la serie no se emita. Por lo menos que la justicia pueda poner alguna medida cautelar fuerte”, continuó la representante legal de Claudia Villafañe. (Fuente: Teleshow)