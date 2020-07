Lluvia de críticas a Julián Serrano por un polémico video

Buenos Aires. En las últimas horas las redes sociales se cargaron de mensajes destinados al influencer Julián Serrano, a tal punto que lo convirtieron en tendencia en Argentina. ¿A qué vino esto? A que el joven compartió en su cuenta de TikTok un polémico video. Material que luego replicó en Twitter e Instagram. En las imágenes se lo pude observar a él simulando tener sexo con él mismo, ocupando distintos roles. De un lado se lo ve con el torso desnudo y en el otro está de espalda, disfrazado con una peluca y un corpiño.

La pregunta que se hicieron muchos apuntó a qué quiso demostrar, cuál fue el fin de tal representación. ¿Qué quiso hacer? El epígrafe reza: “Cuando estás en pleno acto, pero terminás a los 30 segundos. Y seguís como que no pasó nada”.

La cuestión pasa por la cantidad de seguidores que tiene Serrano. En su mayoría, ellos fueron los que estuvieron al pie del cañón para hacerle saber que lo que había subido estaba fuera de lugar. Que no correspondía. Entre las tres cuentas de redes sociales en las que colocó el material reúne más de 6 millones de fanáticos que están pendientes de lo que hace o deja de hacer. Muchos de ellos son niños y adolescentes.

¿Las repercusiones? Seguramente no fueron las que esperaba, si es que al menos se tomó el trabajo de pensar en lo que estaba haciendo. Uno de los mensajes que más trascendencia tomaron fue el del periodista Pablo Layús, que tiene hijos menores de edad. “Flaco, te vas al carajo. ¿Vos sabés el público que te sigue en TikTok? Lo encontré a mi hijo de 7 años tratando de entender esto”.

A continuación, miles de usuarios se alistaron detrás de Layús en el pedido de prudencia. “Estoy de acuerdo con vos, Pablo. Desagradable el video”, “¿Sus fans no le dicen nada? Che, no da”. Así, en esta sintonía fueron desfilando las reprobaciones.

Tampoco faltó el que se acordó de las ex de Julián, de Oriana Sabatini y Malena Narvay. “Al ver esto solo tengo una cosa por decir: Malena, te hiciste un favor al terminar con él”. “Con razón Oriana se fue con Dybala… ¡Hay muchos niños viendo videos en esta aplicación y este muchacho se ve que no se da cuenta”.

Al ver lo que se generó, el joven intentó una defensa poco atinada: “Pará, boludo, cómo hinchan los huevos. A mí me causó gracia. Ja, ja”. Con este nuevo paso, los usuarios volvieron para intentar explicarle que lo que había hecho no se condice con la edad promedio de sus seguidores. ¿Su respuesta? “Pará, ni que haya matado un panda a palazos…”, retrucó demostrando que el que no entendió el mensaje fue él.

Esta no es la primera vez que el actor genera polémicas desde sus redes. A mediados del año pasado, se mostró a favor de la legalización de la marihuana. En aquel entonces, dijo: “No tenemos que vernos condicionados por nuestro entorno, nuestro entorno debería estar condicionado por nosotros”.