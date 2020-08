Cosquín rindió homenaje Miguel Angel Gutiérrez a 10  años de su muerte

Cosquín le rindió un homenaje a quien fuera el conductor tradicional del festival de folclore de Cosquín, Miguel Angel Gutiérrez a 10 años de su muerte. El "Negro" falleció en el año 2010 a los 67 años de edad.

"Queremos recordarlo con estas lineas suyas. Con su imagen en el escenario Atahualpa Yupanqui, en uno de los lugares donde era mas feliz. Que gran defensor de todo lo que creó Don Ata. Y con la imagen de sus familiares recibiendo una plaqueta en la 60° edición de Cosquín 2020 reconociendo su trayectoria y aporte al festival" aseguraron:

"Ojala todos los poetas tengan la posibilidad, alguna vez, de sacar la poesía que vive en el precinto de los libros, ponerla en la canción y en la boca de los cantores; por que esa es la que anda después en la calle; y la poesía allí es un arma extraordinaria para la paz, para la libertad y la justicia, fundamentalmente por que es poesía para la esperanza.

En todo eso vuelve Cosquín a insistir con uno de los sucesos mas importantes que le va a dejar a la posteridad. Dentro de unos años, cuando lleguemos "a los cien" de Cosquín, sin duda, mis hijas, mis nietas, van a recordar alguna que otra figura artística. Estoy seguro, sin embargo, de que no van a olvidar las canciones y, entre ellas, aquellas que fueron fundamentalmente autenticas, aquellas que los hombres, los poetas, recogieron del aire. En el aire andan mis angustian y mis esperanzas y el poeta tiene una inmensa alforja, carga todo eso, lo escribe, un día me lo devuelve y me dice: "éste es el testimonio de tu vida"; eso es lo que recibirán mis nietos y las futuras generaciones". Miguel Angel Gutiérrez