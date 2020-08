Presentarán un documental sobre los últimos días de Robin Williams

EE.UU. En el nuevo documental Robin´s Wish, la viuda del actor Robin Williams, Susan Schneider, junto con colegas y expertos médicos, revela lo terroríficos que fueron los últimos meses de vida de su difunto marido, calificando a este de “guerrero”.

Y es que gracias a este acercamiento íntimo al final del hombre que hizo reír a millones de espectadores en películas como Aladdín o Señora Doubtfire podemos comprender por fin la trágica dimensión de su muerte.

Williams falleció el 11 de agosto de 2014, en lo que el informe del forense describió como un suicidio. Hasta entonces se había sabido que la estrella tenía ciertos problemas mentales y que había padecido algunas adicciones, lo cual llevó a muchos a concluir que ambas cosas estaba relacionadas con su muerte.

Según palabras que el profesor de neurología Bruce Miller pronuncia en el documental (y que recoge Express): “La demencia con cuerpos de Lewy (DCL) aumenta la ansiedad, las dudas, los delirios que nunca antes habían estado presentes… Realmente me asombra que Robin pudiera andar o moverse”.

En la película, Schneider confirma lo estremecedor de la situación que vivió: “Casi todas las regiones de su cerebro estaban siendo atacadas. Sentía como si se estuviese desintegrando”.

“La forma en que logró luchar contra su tormenta interna… fue un maldito guerrero. Fue bendecido con un corazón muy capaz para soportar ese miedo”.

“Durante el último año de su vida, Robin sufrió ansiedad, paranoia, insomnio, realidades alteradas terroríficas y una montaña rusa de esperanza y desesperación”.

Y es que Robin´s Wish permite que los fans puedan entender definitivamente la durísima lucha que libró su ídolo, combatiendo algo que escapaba a su control y que, al mismo tiempo, afectaba a todas las facetas de su vida.

“Con los cuidados de nuestro equipo médico rastreamos un incansable desfile de síntomas, sin ganar apenas nada. Solo después del fallecimiento de Robin, en la autopsia, se reveló la fuente de su terror: tenía la enfermedad de cuerpos de Lewy”.

“Fue uno de los peores casos que los profesionales médicos habían visto”.

“Vi lo que Robin y yo habíamos atravesado, y por fin tuvo sentido, nuestra experiencia encajó con la ciencia. Y lo que descubrí fue más grande que yo y también que Robin”.

“La historia completa se reveló durante la producción de esta película, y contiene la verdad que Robin y yo habíamos estado buscando”.

Shawn Levy, el director de la última gran película de Williams, Noche en el museo: El secreto del faraón, recuerda así su experiencia con el actor:

“Durante la última película, a todos los que estábamos en el rodaje se nos hizo claro que a Robin le pasaba algo. Recuerdo que me decía: “No sé qué está pasando. Ya no soy yo mismo”.

Dirigido por Tylor Norwood (The United States of Detroit), Robin´s Wish se estrenará en EEUU en vídeo bajo demanda el próximo 1 de septiembre.