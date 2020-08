Pampita dio a conocer el resultado de su hisopado

Buenos Aires. En la noche del jueves Cora Debarbieri contó en sus redes sociales que tenía coronavirus. “Estoy bien y casi sin síntomas. En la cuarentena, si bien trabajé bastante, me cuidé muchísimo. Lamentablemente este virus es así. Lo único que les puedo decir es que se cuiden”, escribió en su Instagram, diciendo además que se quedaría en “tranquila” en su casa cumpliendo con el “reposo” que le indicó el médico.

Entonces, quien desde ese momento debió cumplir con el aislamiento preventivo en su domicilio fue Pampita Ardohain. Sucede que Debarbieri es una de las últimas incorporaciones de su ciclo, Pampita Online, y el miércoles -justo horas antes de hacerse el hisopado- la periodista había estado en el estudio; participó, por ejemplo, de un reportaje a través de videollamada con el licenciado Gabriel Rolón.

En la emisión del viernes la modelo salió al aire desde su casa. “Cora estuvo compartiendo con nosotros el día lunes, y el miércoles se sintió un poquito mal. Así que se acercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo, estoy aislada como otras dos compañeras”, explicó al arrancar la emisión. “No estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro”, agregó, mientras en la pantalla se veía el video -filmado por uno de sus hijos, Bautista- que registró el momento en el que le realizaron la prueba.

“No duele nada, nada, nada... Es incómodo y te pida un poco la nariz, pero nada más”, describió Pampita, y de inmediato advirtió que, como sucede todos los días, cuando Debarbieri había estado en el piso se siguieron al pie de la letra todas las indicaciones que marca el protocolo de higiene, al igual que el distanciamiento social, previstos para evitar la propagación del virus.

“En el programa hay muchas medidas de seguridad: no nos sentamos cerca, nos sacamos el barbijo en el último segundo antes de empezar... -señaló-. Por supuesto que podría pasar que alguno se contagie, pero estamos muy tranquilos porque aparte ninguno tuvo síntomas”. Además, los panelistas de Pampita Online van rotando. Por todo eso, Ardohain confiaba en que no se había contagiado. No obstante, les adelantó a sus espectadores que ayer le darían el resultado.

La confirmación fue vía redes sociales. En las historias de Instagram, con una foto del estudio donde se lee “No detectable”, y un emoji: una mano que indica que todo está okey. Y ninguna palabra. Es decir, Pampita dio negativo de coronavirus.