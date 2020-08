El ecuatoriano Rommel Manosalvas ganó el Mundial de Escritura

Buenos Aires. Un jurado integrado por el español Javier Cercas, la argentina Mariana Enriquez y el estadounidense Jonathan Lethem eligió al narrador ecuatoriano Rommel Manosalvas, por su texto "Abuelita", como ganador del Segundo Mundial de Escritura, así como también consagró a Azules como el equipo campeón del certamen, en el que participaron 5.400 personas de 42 países.

El segundo lugar en la competencia individual fue para "Área de cobertura", de Ignacio Martín Valiente, de Buenos Aires, en tanto que el tercer puesto recayó en "Pileta", de Martín Finkelstein, también de Buenos Aires.

El texto de Manosalvas se quedó también con el voto del público y ganó además con su equipo, "Azules", resultando segundo el team "La pregunta no es dónde" y tercero el grupo "Arácnidas".

La elección de los ganadores se concretó en la tercera instancia de esta edición, que arrancó con 5.402 inscriptos distribuidos en 546 equipos que en la primera quincena de julio recibieron diariamente ejercicios de escritura sugeridos por autores como Nick Hornby (Inglaterra), Pedro Mairal (Argentina), Luna Miguel (España), Guadalupe Nettel (México), Adaui (Perú), Frank Báez (República Dominicana), Florencia Etcheves(Argentina), Hilario González (Argentina), Camila Fabbri (Argentina), Alberto Fuguet (Chile), Carolina Sanín (Colombia) e Ivana Soto (Argentina, ganadora de la primera edición), entre otros.

El pasado 4 de agosto llegó la segunda etapa, en la que quedaron diez finalistas surgidos de entre más de 500 textos y, luego, entre más de 80 preseleccionados.

Allí fue donde entraron en juego las lecturas de Cercas, Enriquez y Lethem, una instancia de selección que se complementó con el voto del público para elegir al ganador del certamen.

Los diez textos finalistas del certamen organizado por el escritor Santiago Llach fueron traducidos al inglés por Jennifer Croft -que tradujo a Olga Tokarczuk, la última ganadora del premio Nobel de literatura- para que pudiera leerlos Lethem, autor de once novelas y seis volúmenes de ensayos e historias breves entre las que se destacan "La fortaleza de la soledad", "Chronic City", "Todavía no me quieres" y "Anatomía de un jugador".

"Generalmente quedo insatisfecho cuando mis alumnos de escritura intentan escribir sobre sus abuelos. El resultado suele ser algo que me demuestra que los quieren pero que los conocen poco. 'Abuelita', de Rommel Manosalvas, es diferente. Su lenguaje vívido y sus imágenes salvajemente inesperadas son usadas de manera urgente. Sube la apuesta. Me alarma. Esta es una abuela que no voy a poder olvidar aunque lo intente", sostuvo Lethem a propósito del ganador.

El flamante ganador tiene 27 años, y es un arquitecto y escritor que en la actualidad se dedica a generar contenidos para YouTube sobre literatura. En 2019, su cuento "Disforia" fue antologado en el libro "Los que vendrán 20 20", de la editorial Cactus Pink, mientras que su ensayo "Victor Hugo y las redes sociales", en donde mezcla literatura y arquitectura, será publicado próximamente por la editorial del Colegio de Arquitectos del Ecuador.

"Ha sido una experiencia increíble, que me ha permitido no solamente ejercitarme como escritor, sino también conocer personas talentosas y gentiles. Llegué al Mundial por Eduardo Varas, autor y periodista ecuatoriano que publicó en Twitter el enlace de inscripción. El confinamiento se encargó del resto: tiempo para escribir y tratar de desarrollar lo mejor posible las consignas. Me emocionaba (como a todos, estoy seguro) construir textos a partir de lineamientos establecidos por escritores tan enormes como Guadalupe Nettel, Alberto Fuguet, Nick Hornby, entre tantos otros", aseguró Manosalvas.

Para esta segunda vuelta, el Mundial incorporó varias novedades para mejorar la primera experiencia, que se desarrolló entre el 23 de marzo y el 5 de abril, en sincronía con las primeras semanas de aislamiento, y que convocó a 2.600 participantes, organizados en más de 250 equipos, a escribir diariamente un texto de 3.000 o más caracteres.