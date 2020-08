Mollo y Bertoldi homenajearon a trabajadores de la salud

Buenos Aires. "Esto solo se puede hacer desde el amor y la pasión", dijo el líder de Divididos, Ricardo Mollo. La versión de "Puente", que compartió junto a Lula Bertoldi, fue una iniciativa de los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón y el director y arreglador Popi Spatocco.

Cuando Mollo y Bertoldi cambian el icónico estribillo y entonan: "Gracias por estar", el homenaje a los trabajadores de la salud cobra una potencia ineludible. Mientras decenas de ellos aparecen en la pantalla y otros los aplauden, la versión de Gustavo Cerati, pensada por Spatocco y ejecutada por más de 60 músicos, aporta mucho más que una canción.

Mollo dijo que la canción que le propuso Spatocco le gustó siempre y confesó que unos días antes había pensando justo en eso. "Lo loco es que dos días antes que Popi me llamara se me apareció ese tema en la cabeza y lo estuve como rumiando, y entonces me llamó, fue muy loco. En cuanto me tiró la idea me puse un karaoke y empecé a cantarlo y ahí empecé a entenderlo más allá de la estructura melódica, la interpretación, que es el punto más fuerte de todo eso. Fue un lindo desafío y un lindo juego".

