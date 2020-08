The Wailers vuelve a grabar, tras 25 años

Jamaica. The Wailers, la legendaria agrupación que acompañó y mantiene vivo el legado de Bob Marley, máximo referente de la música reggae y la cultura rasta a nivel mundial, se asoció al famoso productor latino Emilio Estefan para lanzar "One World", su primer álbum en 25 años, que incluye unas 14 nuevas composiciones.

El trabajo cuenta con la participación de Julian Marley, uno de los hijos del legendario artista; los brasileños Natiruts y Carlinhos Brown; el armonicista Frederic Yonnet; el puertorriqueño Farruko; y la cantante Emily Estefan, hija del productor y de Gloria Estefan; entre otros invitados.

El resultado es un trabajo en donde el reggae tradicional se entremezcla con los latinos nuevos ritmos urbanos.

La banda ya había anticipado el primer corte "One World, One Prayer" a principios de este año, y ahora, con el lanzamiento del disco, se difundió el segundo sencillo "Philosophy of Life".

The Wailers continúa la tradición de la música de Bob Marley, a pedido del propio artista, y se mantuvo a lo largo de los años con el lógico recambio de músicos, en la mayoría de los casos, a partir del ingreso de hijos o sobrinos de los miembros originales.